Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du skal lære tillid og finde indre ro. Du har behov for intimitet og sanselig nydelse. For at føle dig godt tilpas og levende kræver du smukke mennesker og omgivelser.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Du får mere ro på følelserne, og det virker over en bred kam gunstigt ind på dine relationer, venskaber og parforhold. Du er tilbageholdende, men står ved dit ord.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

TVILLINGERNE

Du føler dig tryg, så du udtrykker dine følelser uden forbehold. Du kan stå inde for dig selv, så du kerer dig mindre om, hvad andre måtte mene i den henseende.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder/Krebs

KREBSEN

Du dyrker den nære og intime kontakt til andre. Du har brug for omgivelser, hvor man er opmærksom på dine behov, og hvor du kan folde din omsorgsgivende side ud.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Du følger godt med i det, der sker omkring dig. Du er i gang med at udvikle en levende interesse for andre mennesker, og du lærer at sætte ord på dine følelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

JOMFRUEN

Du har brug for at komme tæt på naturen. På den måde indånder du ny energi og renser ud i dårlige følelser og skæve tankemønstre. Tag en pause fra din dagligdag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du får en mere klar fornemmelse af, hvad der skal til, hvis du skal optimere dit forhold til andre. Du tilsidesætter dine behov for at lytte og være der for en anden.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Du opdager, at du er en del af et positivt fællesskab, hvor I har fokus på, hvordan I kan skabe bedre rammer, ikke kun for jer selv, men for menneskeheden som helhed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKYTTEN

For at føle dig godt tilpas er du nødt til gøre dig fri af enhver form for ydre kontrol, i det omfang det kan lade sig gøre. Du slipper også kontrollen ift. andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Løve

STENBUKKEN

Du bliver mere bevidst om dine omgivelser og om det, der foregår lige under overfladen. Hvis noget er blevet fejet ind under gulvtæppet, skal det diskuteres nu.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

VANDBÆREREN

Du bruger din sunde fornuft på alle livets områder, men her og nu skal du især være mere opmærksom, når nogen prøver at lokke dig med til en betænkelig investering.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du kan med fordel støtte dig til dem der er ældre og mere erfarne. Ikke alle bliver klogere med årene, men du kender i hvert fald et par stykker, som kan hjælpe dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk