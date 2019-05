Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!



VÆDDEREN

Dine følelser er lige nu meget synlige for andre, og du kan støde folk, hvis du reagerer for voldsomt, eller omvendt tiltrække en omsorg, du ikke bryder dig om.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

TYREN

Generelt er du ret afbalanceret, men lige nu er der ugler i mosen, for nogle af dine følelser kræver at blive taget alvorligt, og det er tid til at analysere dem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Du tænker ikke klart og forsvinder helst ind i en drømmeverden. Du bør bruge din fantasi og udvikle noget kreativt, frem for at prøve på noget, tiden ikke er til.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

KREBSEN

Du kan ikke sidde stille lige nu. Du er mere til at komme ud i verden, så du kan vise, hvem du er, og hvad du er i stand til. Du er ambitiøs og sætter dig nye mål.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Græsset er ikke kun grønnere på den anden side, men lige nu skal du se på dit behov for at komme væk fra det hele nu og da. Du har brug for at se noget i et nyt lys.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Lige nu har du svært ved det, der ellers falder dig nemt, nemlig at tilrettelægge en fornuftig arbejdsplan. Du skal give dig selv lov til at være lidt uorganiseret.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Der sker en masse i forhold til din omverden, og da du kan lide at spejle dig i andre, har du det godt. Du er som en radar, der hele tiden drejer i forhold til andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du skal tage ansvar for dig selv. Der er noget, du helst ikke vil, men i stedet for at komme med en dårlig undskyldning, må du hellere sige fra åbent og ærligt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du har brug for adspredelse og kan fristes til at spille i lotteriet, forsøge dig med en flirt eller købe noget, du ikke har brug for. Få fat i dit indre centrum.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Løve

STENBUKKEN

Du har svært ved at føle, at du hører til noget sted, og det genererer indre uro, som får dig til at rykke rundt på ting for at finde den rigtige ydre konstruktion.

Kærlighed:4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Du træffer nogle beslutninger, fordi det føles rigtigt, eller fordi du altid har gjort tingene på en ganske bestemt måde, men det er tid til at bryde vanens magt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

FISKENE

Du skal så vidt muligt læse det, der står skrevet med småt. Hvis noget er for godt til at være sandt, så er det for godt til at være sandt. Det gælder også mennesker.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion