Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har et stor behov for at blive anerkendt af andre. Du søger ikke nødvendigvis popularitet, men du vil ikke stå bagerst i køen, når der skal deles komplimenter ud.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

TYREN

Du føler, at du er bundet på hænder og fødder og drømmer om at være et andet sted, hvor du bedre kan udtrykke det, du er. Du er nødt til at rydde plads til dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE

Du længes efter nærhed, men kan alligevel finde på at lukke af, fordi du er bange for at dele dine hemmeligheder. Du er nødt til at have tillid til andre mennesker.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Du læner dig op ad andre for at få følelsesmæssig støtte. Lige nu har du i høj grad brug for din familie og for de mennesker, der gennem livet er blevet din familie.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

LØVEN

Det halter med energien, og du kan tilskrive det, at der er et eller andet i vejen med dig. Men du har faktisk bare brug for at spare på kræfterne. En ting ad gangen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du finder dit indre legebarn frem og charmerer på den måde dine omgivelser med din åbenhed og en imødekommende holdning. Handl ikke på et pludseligt opstået indfald.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Du kan have svært ved at føle, at du hører til noget sted. Du er rastløs, rykker måske om på møblerne eller drømmer om fjerne himmelstrøg. Find et hjem i dit indre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du skal bare have sat ord på alt det, som du oplever lige nu, men du er i fare for at intellektualisere dine følelser frem for at mærke dem for alvor, så mærk efter.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder



SKYTTEN

Du retter søgelyset mod din økonomi. Du er i gang med at skabe balance mellem indtægter og udgifter, så du kan frigøre tid til at være mere sammen med din familie.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN

Dine følelser er synlige for alle i denne tid, og det kan gøre dig ekstra sårbar. På den anden side er du i så god kontakt til dig selv, at du har gennemslagskraft.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Dine følelser og følelser i det hele taget kan være lidt af en gåde for dig. Du har brug for at trække dig tilbage, så du kan komme i kontakt med din indre verden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

FISKENE

Du har brug for at finde venner, som deler dine værdier og interesser. Nu kan du ikke støtte dig til din familie. Heldigvis er der mange sjælevenner i din nærhed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer