Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Du er måske lidt egenrådig nu, men du kan få det, som du vil have det. Bare vær klar

på, hvad der på sigt kan skabe et problem, og indgå det nødvendige kompromis.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

TYREN

Nu har du meget lettere ved at tiltrække det, du vil have, fx en kæreste eller flere

penge. Du gør en indsats for at få andre til at se dig i et nyt og bedre lys.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

TVILLINGERNE

Du har brug for spænding, og det gør, at du kan være let at distrahere og derfor

upålidelig. Du glemmer aftaler og overser detaljer. Undgå at lægge planer lige nu.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Du er for selvkritisk lige nu. Du udfører et godt stykke arbejde, men kan have en

tendens til at finde fejl ved dig selv. Lær at slappe af og tage imod komplimenter.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN

Du skal indrette dig efter de betingelser, du lever under for øjeblikket. Et kompromis

kan være uundgåeligt, men du skal stå fast på dine værdier. Ellers fejler du.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

JOMFRUEN

Du kan opleves som distraheret eller lettere fraværende. Du er måske ikke grundig.

Du har gang i mangt og meget og bør derfor ikke lægge dig fast på noget lige nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du er nu i stand til at acceptere dig selv på et dybere niveau, og det gør det lettere for

dig at etablere nye kontakter eller finde en partner, du går i spænd med.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKORPIONEN

Du kan og vil arbejde, men du kan brænde dit lys i begge ender. Sørg for at sige fra,

så der også blive plads til at dyrke det romantiske. Det er store score-dag.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder

SKYTTEN

Du er ikke så motiveret for at manifestere dig udadrettet. Til gengæld kan du nu opnå

mere indre ro og tilfredshed indeni. Du justerer og forbedrer en nær relation.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

STENBUKKEN

Du kan med fordel udvikle din evne til at samarbejde. Du opnår mest, hvis du er klar

på, hvad andre har brug for og kan opnå ved at gå ind i et projekt med dig.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN

Du har masser af originale ideer, og det kan føre dig til helt nye indsigter. Andre kan

dog have svært ved at følge med, så du føler dig som et misforstået geni.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Du er i gang med at få mere ro på din tilværelse. Du forbedrer et forhold, som kan

være ved sin afslutning eller ved sin begyndelse, og du bliver mere introspektiv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs