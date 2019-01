Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Lad dig ikke gå på af, hvis andre ikke altid reagerer, som du forventer. Du kan opleve,

at tingene ikke helt udvikler sig, som du havde håbet, men det er helt o.k.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN



Er der en nabo eller en nær slægtning, der kræver dit nærvær, så kan du med fordel

bruge din evne til at lytte, men undgå en overflod af gode råd.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE



Du står ikke så stærkt i dag, så det gælder om ikke at sige ja til alt for meget – lad dig

ikke presse. Et fælles økonomisk projekt kan falde ret uheldigt ud.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN



Du er i gang med at konsolidere et projekt, men finder det svært at få andre til at støtte

dig. Du står derfor over for en større udfordring, så tag ansvar for dette.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

LØVEN



Arbejdsmæssigt gælder det bare om at klø på, så det fløjter. Men brænd ikke dit lys i

begge ender. Stil derfor ikke for store krav – det letter at slippe kontrollen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

JOMFRUEN



Du føler, at du er bundet på hænder og fødder, og at du må indrette dig efter andre.

Gå derfor hellere i gang med at perfektionere din kunnen – gerne kreativt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN



Du er i fuld gang med at formulere en vision, og du kan opleve, at du er en del af

noget større. Derfor må du finde ud af, hvordan du kan bidrage.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKORPIONEN



Bliv på din egen banehalvdel. Du føler dig nemlig udsat. men du kan finde indre ro,

hvis du skelner mellem det, du kan gøre, og det, som er udenfor din kontrol.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vægt

SKYTTEN



Du er nødt til at klare opgaverne på egen hånd. Til gengæld har du masser af energi

og sætter din styrke ind på at nå dit mål. Det giver dig en god samvittighed.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN



Du er ret så dynamisk nu, men du skal lægge arm med noget, der er stærkere end du

selv. Det kan være en overordnet eller en offentlig myndighed. Vær diplomatisk.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

VANDBÆREREN



Du tager en kamp på hjemmefronten, hvor der venter en større arbejdsopgave eller

noget, der fylder alt for meget i dit liv. Du må stå fast på dine principper.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE



Du har fokus på position, og det SKAL blive til noget. Du sætter prikken over i’et, for

lige netop nu har du mulighed for at afslutte et projekt med succes.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte