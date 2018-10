Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har brug for at komme i gang, så du kan med fordel alliere dig med folk, der ved, hvordan man lægger en plan og får den effektueret. Vær ret ydmyg.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Du har succes med dine projekter, men der skal også være tid til kærligheden. Du har masser af fremdrift, så brug den ikke på noget ligegyldigt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytte.

TVILLINGEN

Du har mange jern i ilden, men du skal økonomisere med kræfterne for ikke at brænde ud. Hent styrke og overskud i dit forhold eller prioriter selskabelighed.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægt/Tyr

KREBSEN

Prioriter partneren, da du har glæde af samvær med andre. Du kan få noget fra hånden, men da du ikke er særligt ambitiøs, når du måske ikke i mål.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyr/Fisk

LØVEN

Nu skal du løse et vigtigt problem. Grib fat om nældens rod! Det er tid til at tage beslutninger. Men det kræver, at du tænker tingene grundigt igennem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

JOMFRUEN

Marker dit territorium, men på en måde, så andre ikke føler, at du har overskredet deres grænser med vilje. Du har svært ved at være klar i mælet.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Spar på kræfterne. Der er ikke hul igennem arbejdsmæssigt, så der er ingen grund til at slide. Invester din energi i en god oplevelse, noget du virkelig nyder.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyr

SKORPIONEN

Du kan sætte folk i sving, fordi du er entusiastisk, og det er en nydelse at være sammen med dig. Du kan derfor skabe noget, der kræver fælles fodslag.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebs

SKYTTEN

Du har svært ved at klare en afvisning, men kærligheden venter lige om hjørnet. Læn dig op ad rutinen på arbejdet, men brug også tid på noget, du elsker.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt

STENBUKKEN

Du er ikke sådan at hamle op med. Du har et klart mål og ønsker ikke at blive forsinket. Vær ikke desto mindre strategisk, hvis du vil nå dette mål.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyr/Jomfru

VANDBÆREREN

Du kører på pumperne i dag, og du har mindre energi til rådighed. Læg derfor en plan for, hvordan du slipper nemmest fra opgaverne. Tag om muligt fri.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKEN

Du kan sætte alle kræfter ind, for du har masser af fremdrift, og den slags tiltrækker succes. Der er plads til lidt romantik, men gør dit arbejde færdigt først.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion/Stenbuk