Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er meget utålmodig, og du er heller ikke helt dig selv, hvilket fører til et dårligt resultat. Dine medfødte psykologiske evner kan få dig på ret kurs, brug dem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Du har et stort behov for balance og harmoni i dit parforhold. Men lige nu synes der at være en skurrende tone i forholdet. Kig indad, det er måske dig, der er årsagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Du har det optimalt, når du har en god dialog med dine kolleger. Men dine følelser sidder uden på tøjet, så vær opmærksom, du kan få sagt ting, du bagefter fortryder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Du er udadvendt, naturlig og har humor, hvilket gør dig populær. Men det er ikke just det smittende, der præger dig i dag, du er indadvendt og går dine egne veje.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Et harmonisk familieliv er et nødvendigt behov hos dig. Men du er følelsesmæssig ustabil i dag, det skal du ikke bringe med hjem. Gå dybt i dig selv og find årsagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Dit image er at kommunikere med alle, der giver dig intellektuelt modspil. Men i dag er du ikke i humør til det, så du søger hen til de få, der har noget at sige.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vægten

Du ser sorte skyer tårne sig op over din økonomi, men stop op et øjeblik og analyser situationen grundigt. Så ser du, der var tale om en unødig bekymring fra din side.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Du bliver let påvirket af stemninger, og i dag er du særlig modtagelig. Det er derfor nødvendigt, du gennemtænker dine handlinger, inden du fører dem ud i livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Der er godt gang i følelseslivet, og du søger tilflugt i din indre verden. Den rummer mange dybe ressourcer, som du har let adgang til og derfor kan udnytte positivt nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Du deltager ivrigt i gruppeaktiviteter og er meget udadvendt. Men det er også vigtigt at bruge tid på nogle få venner, ikke mindst dem der har stor livserfaring.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Du har det optimalt, når du er en del af et team, der arbejder sammen om at få løst opgaverne. Men i dag har du det bedst med at arbejde alene så meget som muligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Da det ikke er muligt at foretage lange rejser, er du glad for alle dine fotos og dagbogsnotater fra tidligere ture. Ved at genopleve dem får du dækket dine behov.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten