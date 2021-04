Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er lidt urolig for din økonomiske situation. Men der er dog ingen større grund til den bekymring. Måske handler det mere om dit selvværd, så styrk i stedet dette.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Du synes at befinde dig som en fisk i vandet blandt de mennesker, du møder. Du bliver både set og hørt, og du har det godt med at være i centrum for begivenhederne

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen



Tvillingen

Du oplever, at der hviler et alvorspræg over dagen. Du har behov for at være alene, og da du har en god forbindelse til din indre verden, giver det dig en dejlig ro.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Du har mod på forandring og er ikke til det rutineprægede. Du er rastløs, så find nogle, der har det ligesom dig, og få en spændende og utraditionel dag ud af det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Når du har sat dig et mål, er du meget vedholdende og har store forventninger til resultatet. Skru dog ikke disse for højt op, det er bedre at holde jordforbindelsen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Du kan nu fordybe dig i emner som filosofi, kultur og religion. Men du er lidt rastløs og har lyst til, at der skal ske noget. Tag kondiskoene på og løb dig en tur.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du ser livet gennem mørke briller. Vend brillerne, brug dine psykologiske evner på dig selv. Det er med andre ord dagen, hvor du kan arbejde med dig selv og lære af det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen



Skorpionen

Hygge og kreativ aktivitet er sagen i dag. Stemningen er harmonisk, så det er en god dag til at komme tættere på din partner eller få et godt samvær med dem, du møder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten



Skytten

Et godt forhold til dine kolleger er et must for dig nu. Derfor må du være opmærksom på dine følelser, som svinger ret så meget. Tænk dig godt om, før du udtaler dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Du har mange fritidsaktiviteter, men i dag vælger du fysisk aktivitet. Det har du behov for, og det hjælper dig samtidig til at bevare en følelsesmæssig balance.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Der hviler en fredfyldt ro over dagen. Det kan ikke passe bedre ind i dine planer, hvis du fx overrasker familien med at tage en fridag for at være sammen med dem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Du føler dig godt tilpas, når dagene er afvekslende og livlige. Det får du opfyldt i rigeligt mål i dag, hvor du har det som vulkanen før et udbrud. Der skal ske noget.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne