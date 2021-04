Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Hvis dine venner mangler gejst, kan du gå ind og påvirke dem i modsat retning. Med dit smittende humør giver du nyt liv til fællesskabet, og det har alle glæde af.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du lader ofte din karriere gå forud for følelser og familieliv. Men tænk over, om dette evige jag efter status og prestige er prisen værd. Tænk nærmere over det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Dine sanser er meget åbne, det kan bevirke, at du har svært ved at koncentrere dig tilstrækkeligt. Prøv at give slip og vær dig selv, så klarer du det på bedste vis.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Dine følelser svinger meget, og dit temperament gør det samme. Snart er det i ro, for i næste sekund at sidde uden på tøjet. Brug din stærke psyke til at bearbejde det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Du er inspireret til aktivitet og handling. Slå to fluer med ét smæk og tag din partner med på en tur, hvor konditionen testes, og hvor velværet og humøret stiger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med; Vægten

Jomfruen

Du har behov for orden i sagerne, for at du kan fungere normalt. Men når du har fri, er det vigtigt, du kan koble dig af ræset, ellers kan det gå ud over dit helbred.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Du har allermest lyst til at være alene i dag. Meddel familien, du har behov for en alenedag, så du kan lade batterierne helt op. Det er en nødvendig investering.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Du har behov for at slappe godt af sammen med familien. Men det forudsætter, at du tager fornuften med på råd og tæller til ti, inden temperamentet løber af med dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du har gode muligheder inden for mange former for kommunikation. Men du kan mangle tålmodighed, hvorfor du nemt taber tråden – og så kan andre let miste interessen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Stenbukken

Du har behov for at lave et kasseeftersyn på den hjemlige økonomi. Men tiden er ikke til økonomiske transaktioner, tag en hurtig beslutning og udskyd det til senere.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Hvis noget går dig imod, er du tilbøjelig til at blive lettere ophidset. Det er vigtigt, du disciplinerer det, ellers risikerer du at tage forhastede beslutninger.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Du har en indre verden med overdådig rigdom af ressourcer. Dem får du brug for at søge ind til i dag, hvor du synes at være lidt uligevægtig og ikke helt dig selv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken