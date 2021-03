Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er ikke helt dig selv, og du ser lidt pessimistisk på tingene. Tag ansvar for dine følelser og humør, så vender du det negative til noget positivt, du kan bruge.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Du kan nemt blive for følelsesbetonet og svingende i dit humør, når du diskuterer. Men det kan nemt virke ødelæggende, når du vil have en god aften med din partner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Du har det bedst, når du har en god dialog med dine kolleger. Men i dag virker du lidt fjern og drømmende og vil have det bedst, hvis du kan arbejde i fred og ro.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Du er udadvendt, naturlig og har humor, hvilket gør dig populær. Men det er ikke just det smittende, der præger dig i dag Du er indadvendt og går helst dine egne veje.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Dit behov for tryghed får du opfyldt gennem dit hjem og familie. I dag har du nogle humørskift, der lægger en dæmper på idyllen. Årsagen finder du dybt inde i dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Din lyst til at tale med alle, der har noget interessant at fortælle, er i dag ændret til at være en lille, udsøgt kreds. Du er ikke til større forsamlinger i dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vægten

Hvis du ser tunge skyer tårne sig op over din økonomi, så stop op et øjeblik og tænk tingene igennem. Så vil du opdage, at det ikke står så galt til, som du frygtede..

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Du bliver let påvirket af stemninger, hvilket kan gå ud over din ligevægt. Hvis du er bevidst om tingene, hjælper det, og du kan bedre klare de udfordringer, der kommer.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Der er godt gang i følelseslivet, og du søger tilflugt i din indre verden. Den rummer mange dybe ressourcer, som du har let adgang til og derfor kan udnytte positivt nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Du deltager ivrigt i gruppeaktiviteter og er meget udadvendt. Men det er også vigtigt at bruge tid på nogle få venner, ikke mindst dem der har stor livserfaring.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Når opgaverne bliver klaret roligt men effektivt, har du det optimalt. Men du vil helt klart sætte pris på, der er mulighed for at være helt alene noget af tiden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Dit behov for oplevelser og nye indtryk kan du ikke få dækket gennem rejser til udlandet i øjeblikket. Men de kan dækkes gennem den indre rejse, har du overvejet det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten