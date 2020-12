Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har det bedst, når dagene ikke kører ud i ét. Du er på dupperne i dag, og derfor har du ekstra fokus på aktiviteter, hvor du får brugt dig selv og sat humøret i vejret.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Økonomien skal være i orden, hvis du skal have det godt med dig selv. Du holder derfor øje med den finansielle sektor og handler, når der er chance for en god handel.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Når du møder dine omgivelser med åbenhed og et smil, øger det din popularitet. Det giver dig samtidig den følelse af anerkendelse, som du har så stort et behov for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Du er meget påvirkelig over for dine omgivelser i dag. Derfor må du sætte nogle grænser, ellers kan du blive tappet for kræfter, hvilket stresser dig helt unødigt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fiskene

Løven

Der hersker nogle harmoniske stemninger i dag. Det kan du udnytte sammen med dine venner til at opnå et givende samvær med fokus på det uforpligtende og fornøjelige.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Når du først har sat dig et mål, holder du fast i det og har store forventninger til resultatet. Men skru dem ikke for højt op, det er altid klogt at bevare jordforbindelsen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du benytter gerne enhver lejlighed til at fortælle om dine mange interesser. I dag virker du både inspirerende og motiverende, det gør dine fortællinger meget levende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Du er ikke oppe på dupperne, du går ved siden af dig selv, og følelserne går sine egne veje. Gå derfor grundigt ind i dig selv for at finde løsningen på problemet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Hygge og kreativ aktivitet er i fokus. Det samme gælder kærlighed og parforhold. Det er derfor en dag med ret gode betingelser for at komme tættere på din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Du har mest lyst tl at flippe ud i dag. Det er også i orden, men så skal du være bevidst om, at det er dét, du gør – og lærer af det, fremfor at leve i fantasierne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du føler dig hjemme med mange hobbyer. Men dit lidt svingende humør i dag gør dig handlingslammet. Hvis du arbejder med dig selv, kan du vende dagen til noget positivt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Det betyder meget for dig med et harmonisk familieliv. Det virker positivt på dine svingende følelser. Balancer det ved at holde lav profil – men alligevel være til stede.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebsen