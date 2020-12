Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Dit retfærdighedsgen er stærkt, og det går dig på, når nogen er udsat for uretfærdigheder. Vil du påtale det, kan du komme ud i en diskussion, der kører af sporet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tyren

Dine følelser har svært ved at komme til udtryk, men du er god til at skjule dem. Prøv i stedet at få sat ord på dem. Det vil hjælpe at åbne sig op i stedet for.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Du har måske planer om at gøre noget ekstraordinært ud af samværet med din partner. Fællesskabet vil i så fald give jer begge øget inspiration, som gør dagen speciel.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Du kræver orden i sagerne, og derfor kan du få skyld for at mangle smidighed. Den må du bare tage på dig, det er meget vigtigere at blive færdig med alle opgaverne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Du føler dig hjemme ved at have mange interesser at dyrke. Men i dag er du optaget af en hobby, der giver dig en fysisk og aktiv udfoldelse. Det giver dig mere energi.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Jomfruen

Du har uro i kroppen og er rastløs. Du vil derfor prøve at overtale familien til at bruge aftenen på en oplevelsestur, hvor I får rørt jer godt og har det sjovt sammen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Du er aktiv og handlekraftig. Der skal ske noget, du har det bedst, når der er afveksling og forandringer. Det er den daglige trummerum, der dræber din virkelyst.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skorpionen

Det er vigtigt for dig, at du har tryghed på det følelsesmæssige og materielle plan. Det får du ved at gøre dig livet behageligt og sørge for, at din økonomi er stabil.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Du er særlig påvirkelig over for dine omgivelser. Det må du være meget bevidst om, for du kan blive drænet for energi, hvis du ikke er i stand til at sætte grænser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Stenbukken

Alt ånder fred og ro, og du har det bedst uden for mange omkring dig. Du søger tilflugt i din indre rige verden, som du finder mere tiltrækkende end den grå hverdag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Vandbæreren

Der skal hele tiden ske noget, så din hjerne får nye udfordringer. Du har derfor fokus på igangsættelse af nye projekter, så alt tegner til, det bliver en livlig dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Fisken

Du har en del aftaler, der skal afklares. Derfor må du være opmærksom på dit humør, som er følelsesladet, så vær meget omhyggelig i din måde at kommunikere på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken