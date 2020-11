Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Når nogen bliver uretfærdig behandler, går det dig lidt på. Men pas på, hvis du går ind i en diskussion om det. Du er ret følelsesladet og kan køre dig for meget op.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Tyren

Dine følelser er meget svingende og kommer let ud af kontrol. Du har behov for at bruge din stærke psyke til at bearbejde dem, for det er vigtigt, at du får styr på dem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tvillingen

Dine følelser spiller dig et puds, og fantasierne kan tage overhånd. Vær bevidst om det, du gør, og pas på ikke at projicere de negative følelser over på din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Når du følelsesmæssigt er ude af balance, har det en afsmittende virkning på omgivelserne. Årsagen til ubalancen er sikkert søvnmangel, for lidt motion eller din kost.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Løven

Du har behov for at kunne dyrke mange interesser. Men du har svært ved at koncentrere dig og har mest lyst til at flippe ud. Det kan du også, men vær bevidst om det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Jomfruen

Din hjemlige ro har svært ved at indfinde sig, fordi der skal ske så meget. Det handler om at øge bevidstheden omkring alt det, der sker – og at lære af dét, der sker.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Du har behov for kommunikation. Men du bliver nemt for følelsesbetonet, pas derfor på, du ikke får sagt noget uoverlagt, det kommer der ikke noget positivt ud af.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skorpionen

Du er utryg ved din økonomiske situation. Det er dine følelser, der spiller dig et puds, du går lidt ved siden af dig selv. Slap af og glem økonomien til lidt senere.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Du har normalt nogle præcise fornemmelser. Men i dag kan fantasierne tage overhånd. Vær opmærksom på det og tag fornuften med på råd. Vær forsigtig med alkohol.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Stenbukken

Fantasi og forestillinger præger dig i dag, og det kan du udnytte særdeles positivt. Du har visdommens kilde i dit indre, som rummer al den hjælp, du har behov for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Vandbæreren

Det er vigtigt for dig at have venner, som du kan være sammen med. I dag skal du dog passe på ikke at støde dem fra dig. Du har svært ved at styre dit temperament.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Fisken

Dit behov for status og anerkendelse opnår du gennem dit erhverv. Derfor bruger du din fritid på at sætte dig mål og lægge planer, der kan hjælpe dig til at opnå dem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken