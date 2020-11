Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Det giver dig overskud, når du har en afvekslende hverdag. Dit behov for udveksling af informationer bevirker, at du næsten altid er på farten, både fysisk og mentalt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Du har det bedst, hvis der er orden økonomien. Hvis dette ikke helt er tilfældet, må du bruge denne dag på at få styr på det. Det vil dig mere ro på, og du kan nyde dagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du bliver let påvirket af andre, og det kan tappe dig for energi. Det kan du modvirke, hvis du arbejder med dine dybe følelser, så får du samtidig en god oplevelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Når du finder hverdagen grå og kedelig, søger du tilflugt i din indre verden. Men problemerne løses ikke ved at drømme sig væk, men udelukkende ved at tage ansvar.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene

Løven

Du slapper af, når du er sammen med dine venner. Det virker samtidig inspirerende at være med i et interessefællesskab, det virker inspirerende og giver mange ny idéer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Du tænker hurtigt og klart, og du har ordet i din magt. Det falder fint sammen med nogle aftaler, du gerne vil have på plads, fordi de er en del af en langtidsplan.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du er hurtig i tanke og tale. Derfor ryger du let ind i en diskussion, men du skal passe på ikke at blive alt for dominerende, så andre har svært ved at komme til orde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Som administrator for andres værdier er det vigtigt, du er vågen overfor nye investeringer. Du har de optimale betingelser i dag, hvor du både tænker hurtigt og klart.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Dine uløste problemer går langt tilbage. Men som følge af de harmoniske stemninger i dag, kan dit parforhold bringe dem op til overfladen, så de kan blive afklaret.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Du føler dig veloplagt med mod på livet. Det kunne være en god anledning til at give noget hjælp til dem, der har behov for at få ordnet nogle lavpraktiske ting.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du har sikkert flere hobbyer, men i dag må du vælge den, hvor den fysiske aktivitet er højst. Det vil være en stor hjælp til at bevare en god følelsesmæssig balance.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Når arbejdsdagen er slut, er det et must for dig, at du har et stabilt hjem og godt familieliv. Det giver dig følelsesmæssig tryghed samt ro til at lade batterierne op.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen