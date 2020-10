Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har normalt stor livsglæde, men nu føler du dig lidt nede og synes måske ikke, det er din skyld. Men det vil klæde dig at tage ansvaret og få en afklaring inden i.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Et harmonisk familieliv har det som blomsterne, der skal passes. Hvis det er længe siden, du har gjort noget for familien, så inviter dem fx ud at spise noget rigtig godt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Du har det bedst, når du kommunikerer på kryds og tværs. Men du skal passe på, det ikke udvikler sig til en endeløs snak om trivialiteter, så folk mister interessen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Krebsen

Dine følelser og værdinormer hænger sammen. Derfor gør det dig lidt urolig, hvis du ser en fare forude. Men du kan roligt slappe af, for der er tale om blind alarm.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Du har stort behov for anerkendelse og er derfor påvirkelig overfor de energier, du modtager fra omgivelserne. Husk at sætte grænser, så du får det bedste ud af det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Jomfruen

Du har svært ved at styre følelserne, og temperamentet kan koge over. Det vil hjælpe at være i god kontakt med din indre verden, så du kan opnå den nødvendige ro.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Du vil øge dit velbefindende gennem interessemæssige fællesskaber. Det er dog også vigtigt for dig at have en periode, hvor du kan være helt alene for at få ladet op.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Du føler ikke rigtigt, at du kommer ud af starthullerne i dag. Det kan give nogle negative tanker. Det er meget vigtigt at være opmærksom på at holde humøret oppe.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du søger viden på et bestemt område, der har fanget din interesse. Men du behøver ikke at foretage en længere rejse for at finde det, prøv fx at surfe en tur rundt på nettet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Du er god til at lytte og afhjælpe andres problemer. Dine egne problemer gemmer du til gengæld godt og grundigt af vejen. Du bør i stedet sætte ord på dine tanker.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Det er vigtigt at undgå at flytte dine egne udfordringer over på din partner. Tag i stedet ansvaret for dine egne følelser. På den måde giver du dit forhold et nyt liv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Når du er ude af balance, som tilfældet kan være i dag, vil det uvilkårligt smitte af på dem, du er sammen med. Dette kan du fint afhjælpe gennem en del mere alenetid.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen