Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du ser lidt pessimistisk på din økonomiske situation. Der er dog ingen større grund til bekymring. Måske handler det meget mere om dit selvværd, så styrk det i stedet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Du synes at befinde dig som en fisk i vandet blandt de mennesker, du møder. Du bliver både set og hørt, og du har det godt med at være i centrum for begivenhederne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Du oplever, at der hviler et alvorspræg over dagen. Du har behov for at være alene, og du har en god forbindelse til din indre verden, og det giver dig en dejlig ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Du er socialt anlagt og har et stort behov for kontakt med andre. I dag har du behov for fred og ro, som du opnår ved at søge kontakt med ældre og erfarne personer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Du er ret påvirket af, hvordan andre ser på dig. Anerkendelse betyder meget, men stol ikke for meget på de indtryk, du modtager, du er mere følsom end sædvanligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Dit behov for at udvide din horisont kan medføre, at du bliver utålmodig og spreder dig over for meget. Koncentrer dig om et emne ad gangen, så får du størst udbytte.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du tager meget ansvar, især på det økonomiske område. Hvis du er administrator, er det vigtigt at være ekstra omhyggelig, for du vurderer næppe tingene klart i dag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Hygge og kreativ aktivitet er i fokus. Luften dirrer af harmoniske stemninger, som du skal udnytte til at komme tættere på din partner. Det bliver en dag, I vil huske.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Du har det bedst med ikke at have for mange omkring dig. Det kan begrænse muligheden for at være produktiv og få arbejdet til at glide mere effektivt uden problemer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Hobby er ikke bare et spørgsmål om at få fritiden til at gå med noget. Det skal give mening, fordi det hjælper dig til at bevare en følelsesmæssig balance i tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Harmoni, fred og ro er dagens tema. Det passer dig godt, når du kommer hjem og bliver bekræftet i dit behov for at have et stabilt hjem og meningsfyldt familieliv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Det giver dig overskud, når du har en afvekslende hverdag. Dit behov for udveksling af informationer bevirker, at du næsten altid er på farten både fysisk og mentalt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne