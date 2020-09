Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Lige nu føler du dig inspireret til nye udfordringer. Dem kan du få dækket gennem venner, som du deler idéer og interesser med. Det er også din måde at slappe af på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du finder det naturligt at påtage dig ansvar og forpligtelser, og har ikke kun øje for, hvad der sker nu. Du arbejder stabilt mod de langsigtede mål, du har sat dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du søger utrættelig efter svar på livets store spørgsmål. Det ser ud til, der dukker nogle overraskelser op, som giver dig et andet perspektiv at se tingene ud fra.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Du er hurtig i handling og ord, men husk ikke at handle for hurtigt. Det er vigtigt at indimellem at give dig tid til at gå i dybden, så det hele ikke bliver for overfladisk.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Du glæder dig til en hyggeaften med din partner. Men skru ikke forventningerne for højt op, du kan risikere at blive skuffet. Alt er ikke, hvad det ser ud til at være.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Der skal være orden i sagerne, ellers fungerer du ikke optimalt. Men livet kan også blive for trist, hvis det hele går op i regler. Lidt sjov skal der være plads til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Du er lige i dit es, når du er i centrum for begivenhederne. Du har lyst til det spontane og umiddelbare, og du er god til at få trukket dine omgivelser med i legen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Du har ikke lyst til en stille familieaften. Du er for rastløs, der skal ske noget. Derfor må du finde på nogle gode og sjove overraskelser, I kan være sammen om.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Din medfødte nysgerrighed har betydet, du kan tale med alle om stort set alting. Men i dag skal du passe på, du kan let komme til at sige noget, du fortryder bagefter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Stenbukken

Hvis du er opmærksom på dine følelsers ubalance, kan det godt blive en meget aktiv og inspirerende dag. Men du skal ikke indlade dig på økonomiske spekulationer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Din naturlige åbenhed virker tiltrækkende på omgivelserne. I dag hersker der harmoniske stemninger, hvor man kommer tættere på hinanden. Det fornøjelige er sagen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Når du er uligevægtig, som du måske er nu, er det bedst at søge ind i din indre verden. Her har du adgang til en kilde af ressourcer, som kan hjælpe dig med tingene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken