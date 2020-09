Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

De psykiske antenner er forstærkede. Det gælder ikke mindst din fantasi og din intuition. Til gengæld er det ikke i dag, du skal føre større projekter ud i livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Du er intens og går dybt i alle følelsesmæssige anliggender. Du er meget lidenskabelig, og det kan give dig nogle uforglemmelige oplevelser sammen med

din partner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Du vil have det bedst med, at tingene bliver klaret roligt og effektivt. Det optimale vil nok være, hvis du sørger for ikke at være omgivet af alt for mange mennesker.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Din naturlige livsglæde og munterhed gør dig populær. Men det er ikke de store armbevægelser og smittende humør, der præger dig. Du er snarere lidt af en grubler.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Dit behov for tryghed får du opfyldt gennem hjem og familie. Men du har nogle humørskift, der kan lægge en dæmper på idyllen. Årsagen finder du dybt inde i dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Dine følelser er ustabile og stritter i forskellige retninger. Det gør det vanskeligt at kommunikere klart. Det vil hjælpe, hvis du fokuserer på den, du taler med.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Du har det bedst med at være alene i dag. Det udnytter du ved at udføre nogle forbedringer i hjemmet, der giver en bedre udnyttelse og dermed bedre

livskvalitet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Du er let påvirkelig af stemninger, og det kan slå dig lidt ud af kurs. Det hjælper at arbejde bevidst med dine følelser, så der kommer et positivt resultat ud af det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Du er i lidt dårligt humør, for du ved ikke helt, hvad der sker med dig. Det drejer sig blot om at tage det fulde ansvar for dit følelsesliv og reagere derefter.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Du er udadvendt og kontaktskabende. Det er dog ikke de gængse grpper, du søger hen til. De er erstattet af ældre og erfarne personer, der giver dig ro og tryghed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Dit humør er nede, og det er ikke optimismen, der præger dig. Tag ansvar for dine følelser og dit humør, så kan du vende det negative til noget positivt og brugbart.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Du søger en dyb forståelse af livets store spørgsmål. Denne interesse er yderligere forstærket i dag og giver dig en rigere oplevelse, fordi dine sanser er mere åbne.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten