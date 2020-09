Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du har normalt en stor livsglæde, men lige nu ser du lidt negativt på det hele og synes, det er de andres skyld. Hvis du mærker efter, vil pilen pege på dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Dit temperament gnistrer i dag, og det kan gå ud over familieidyllen. Du kan let komme til at sige noget, du fortryder. Tag fornuften med på råd, så går det ikke galt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

TVILLINGEN

Du har det bedst, når du kommunikerer på kryds og tværs. Men du skal passe på, det ikke udvikler sig til en endeløs snak om trivialiteter, så mister folk interessen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

KREBSEN

Du har øje for mulighederne for at forbedre økonomien. Netop nu er der stor imødekommenhed fra den, du forhandler med, hvilket kan give et positivt resultat.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

LØVEN

Dit behov for anerkendelse har gode muligheder for at blive opfyldt i dag. Der hersker harmoniske stemninger, og din åbenhed virker inspirerende på dine omgivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Når du er rastløs og oppe at køre, som tilfældet er nu, har du en indre verden, du kan søge ind i. Den er fyldt med mange dybe ressourcer, som du kan bruge aktivt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Det er et must for dig at være en del af nogle interessefælleskaber. Det får dig til at føle dig godt tilpas, fordi din hjerne tørster efter nogle nye, større udfordringer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKORPIONEN

Anerkendelse opnår du gennem dit erhverv, og du er en god holdspiller. Men du er mere oprørsk, end du plejer at være, så det er tænkeligt, du går på tværs af reglerne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Du har behov for at udvide din horisont, og din udlængsel er stor. Men du behøver ikke rejse, for film og rejsebeskrivelser kan opfylde behovet, og det er billigere.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

STENBUKKEN

Dit temperament er lidt ude af kontrol, og du har behov for at bruge din stærke psyke til at bearbejde det. Du må reagere psykologisk og derved få styr på det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VANDBÆREREN

Du er hurtig på aftrækkeren, og det er ikke en fordel i alle situationer. Specielt ikke sammen med din partner, hvor du let kan få sagt noget, du bagefter fortryder.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

FISKEN

Det kan blive en aktiv og inspirerende dag, hvis du kan styre dit temperament og dermed vende det til noget positivt. Det er konstruktivt og giver en god harmoni.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen