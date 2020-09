Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Der er ekspansion på humør og følelser, og du er åben over for dine omgivelser. Dette udnytter du ved at give dig selv en på opleveren med god mad og forkælelse.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

TYREN

Du synes at befinde dig som en fisk i vandet blandt de mennesker, du møder. Du bliver både set og hørt og har det godt med at være i centrum for begivenhederne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

TVILLINGEN

Du er eksplosiv og meget rastløs og har let ved at tænde af. Du kan afhjælpe det ved at gå ind i din indre verden som rummer megen rigdom, som vil give dig fred og ro.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

KREBSEN

Du har mod på forandring og er ikke til det rutineprægede. Du er rastløs, så find derfor nogle, der har det ligesom dig og få en spændende og utraditionel dag ud af det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

LØVEN

Du er mere åben og imødekommende end sædvanligt. Det kan du bruge til gennemførelse af nogle betydningsfulde aftaler, som kan øge din status og anerkendelse i jobbet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

JOMFRUEN

Du vil kunne opleve store og rige ting i dag. Det vil hjælpe dig til at få en større forståelse inden for fx det spirituelle eller filosofiske område. Din intuition er stærk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

VÆGTEN

Du har overskud af humør og er åben over for omgivelserne. Det bemærker dine venner og benytter derfor lejligheden til at bede dig om hjælp med deres problemer.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKORPIONEN

Hygge og kreativ aktivitet er i fokus. Stemningerne er harmoniske, så det er en god dag til at komme tættere på din partner eller få et godt samvær med dem, du møder.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

SKYTTEN

Du er meget inspirerende at være sammen med. Men du har også mod på forandring, så derfor dropper du kedelige rutiner, så arbejdsprocesserne bliver sjovere at udføre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

STENBUKKEN

Dit overskud af humør og begejstring virker smittende. Det udnytter du til at få sat gang i nogle lege for børn og voksne, som både er sjove og giver noget motion.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du er meget rastløs, så der skal ske noget. Du må derfor finde på nogle spændende aktiviteter for hele familien, ellers kan du let blive både opfarende og utålmodig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

FISKEN

Du føler dig godt tilpas med en livlig og afvekslende hverdag. Det får du opfyldt i rigeligt mål i dag, hvor du har det som vulkanen før et udbrud. Der skal ske noget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne