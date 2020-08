Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er modtagelig over for de ting, der sker omkring dig. Ved at arbejde med dine følelser, vender du det til noget positivt, fordi du herved opnår en bedre balance.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TYREN

Der er harmoniske stemninger i luften, og det giver optimale betingelser, når det drejer sig om kærlighed og parforhold. En god dag til at komme tættere på din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

TVILLINGEN

Du er hurtig i replikken, og der er ikke langt fra tanke til handling. Men der er en risiko for, du kan sige ting, du bagefter fortryder. Tænk dig om, inden du handler.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

KREBSEN

Du begejstres lettere end sædvanligt. Du har mod på det usædvanlige og spændende, så dagen står i forandringens tegn, så du gør klogt i at udsætte de vanebetonede ting.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

LØVEN

Hvis du kan bestemme, bliver der ikke tale om en stille familiedag. Du har lyst til, der skal ske noget, og det vil familien mærke, når du fx tager dem med på tur.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

JOMFRUEN

Når du har en livlig hverdag, fyldt med afveksling, er du godt tilpas. Det oplever du i dag, hvor du er i højt humør, og det virker smittende på dine omgivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

VÆGTEN

Du har ordet i din magt, og du tænker hurtigt. Det udnytter du til at få gennemført nogle økonomiske planer, der har ligget og ventet en tid. Nu skal de bare udføres.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

SKORPIONEN

Du holder dig ikke tilbage, men går forrest. Du er en inspirator for andre, hvilket gør dig til det naturlige midtpunkt. Du får hermed opfyldt dit behov for anerkendelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKYTTEN

Du vil være mere modtagelig over for alt, du møder i dag. Du vurderer ikke tingene logisk, og du kan have drømme, der er ekstra stærke. Vær forsigtig med alkohol.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

STENBUKKEN

Hvis dine venner mangler gejst, så er det dagen, hvor du kan påvirke dem i modsat retning. Dit humør virker smittende og puster liv i fællesskabet. Det vinder alle ved.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VANDBÆREREN

Du opnår anerkendelse gennem dit erhverv, hvor du absolut er firmaets mand. Det er dog sandsynligt, du går på tværs af reglerne, for du er mere oprørsk end sædvanligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

FISKEN

Du har sikkert besøgt mange fremmede lande og kulturer for at få dækket dit behov for oplevelser. I dag er det vigtigt at få dit behov dækket gennem den indre rejse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten