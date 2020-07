Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du er mere intens og nærværende, når du er sammen med din familie. Det medfører nogle meget givende og stærke oplevelser, som I vil mindes med glæde i lang tid.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Du er ikke til smalltalk, og du har fokus på etablering af et netværk og igangsættelse af nogle ting, der måske ikke giver resultater nu, men det kommer på længere sigt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Dit behov for materiel sikkerhed står i vejen for at nyde livet og gøre tilværelsen mere behagelig. At blive bevidst om den side af livet også, medfører et langt rigere liv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Du er meget impulsiv og har tendens til at være for langt fremme i skoene. Dine omgivelser ser dig som den naturlige leder, men læg gerne en dæmper på entusiasmen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Du er er meget følsom og modtagelig over for alt, du møder. Det er derfor en god en god ide at meditere og/eller hente fornyet inspiration fra din indre visdomskilde.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

Jomfruen

Dit fællesskab trænger til fornyelse, og du har lyst til at sætte noget i gang, som på længere sigt medfører en anden og mere inspirerende måde at være sammen på.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Dit humør er lidt nede, og tingene kører ikke for rigtigt dig. Det må du bare tage ansvaret for ved at se indad og derved blive bevidst om årsagen. Så går tingene fint.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Du er altid i skole, nemlig livets skole, hvor du fx søger inspiration gennem studier af religion og filosofi. Derfor holder du ikke ferie, men alligevel er du altid ’på farten’.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Dine dybe og intense følelser går nu mere i retning af psykologiske interesser. Det er din intuition og dine fornemmelser, der nu bliver ekstra meget forstærkede.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

Du kan få en følelsesmæssig intens oplevelse med din partner. Du kan komme dybt ned og hente et stort udbytte af det. Brug oplevelsen positivt og til gensidig glæde.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du er i følelsesmæssig ubalance. Måske skal du søge årsagen i dine spise- og sovevaner, som nok har været uregelmæssige, og det påvirker både følelser og

helbred.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Du er meget svingende, og du kan lide at være i centrum for begivenhederne. Det kan dog blive for meget, så sæt tempoet ned og få en ret positiv og inspirerende dag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med:Tvillingerne