Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Samværet med din partner kan nå nye højder, som bærer forholdet ind i en helt ny dimension på længere sigt. Det kræver dog, at du ikke holder dine følelser tilbage.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Det kan blive en ganske inspirerende dag på jobbet, hvis du blot er opmærksom på dit tempo. Der er nemlig fare for, det i din begejstring kan gå en smule for stærkt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Normalt ser du livet som et stort spil eller en leg, men din naturlige livsglæde kan slå over i lidt pessimisme – dog kun i kortere tid. Giv slip og lad tankerne flyve frit.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Et meningsfyldt familieliv og et harmonisk hjem er et must, ikke mindst når du skal lade batterierne op. Det skal nemlig gerne foregå inden for hjemmets fire vægge.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Selv om afveksling og en livlig hverdag får dig til at føle dig godt tilpas, så kan det gå lidt for stærkt. Du kan blive for overgearet, hvis du ikke er bevidst om dit tempo.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Du ser lidt pessimistisk på tingene. Tænk mindre på økonomi og materiel sikkerhed og mere på dig selv og grunden til din pessimisme, så går det bedre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Du er meget påvirkelig og opfanger let signaler fra omgivelserne. Det kan opleves endnu stærkere i dag, så det er vigtigt, du er bevidst om, hvad der sker omkring dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Du har behov for at have adgang til din indre verden. Det kan det blive en særlig oplevelse, da dine psykiske antenner er forstærkede og bringer dig dybt i dit indre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du ser lidt negativt på tingene, men læg ikke skylden over på dine vennerne og omgivelserne. Se hellere på dig selv – på den måde finder du meget lettere svaret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Det kører for dig, og du får anerkendelse for din indsats. Vejen ligger åben foran dig, og der er højt humør og gåpåmod. Pas dog på farten, da det kan gå for hurtigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Dit behov for at udvide horisonten fører dig vidt omkring, og det bliver en meget inspirerende dag, hvor du får øjnene op for nye områder, du kan kaste dig over.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Følelsesmæssige understrømme har en særlig virkning på dig. Det kan bevirke, at du ser lidt negativt på det hele, og der er generelt et alvorspræg over denne dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebsen