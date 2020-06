Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Der er fokus på alle former for kommunikation, men pas på ikke at blive for impulsiv Derfor bør du tænke dig om en ekstra gang, inden du udtrykker dig over for andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TYREN

Den ro, der sædvanligvis præger dig, er nu afløst af et behov for fornyelse og udvikling. Din personlige frihed bliver større, og nye interesser kommer ind i billedet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du har for mange jern i ilden, og det er nødvendigt at gå ned i tempo for at finde ud af, hvad du skal koncentrere dig fuldt om, ellers farer du rundt som flue i en flaske.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

KREBSEN

Du har ordet i din magt, og du får let andre med på dine idéer og forslag. Brug denne gunstige situation til at få gennemført de ting, du har haft i støbeskeen længe.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

LØVEN

Du har en fornemmelse af, at noget ikke er, som du havde forestillet dig, men vent et par dage, før du handler på det. Din forestillingsevne kan godt spille dig et puds.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

JOMFRUEN

Du er ret følelsesbetonet – både tanker og følelser kan løbe af med dig. Fokuser på dit indre og arbejd med dine følelser og tanker - og begræns det mentale til et minimum.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VÆGTEN

Alt, der vedrører kærlighed, parforhold og fællesskab, er i fokus, så har du planer med nogen, så hold dig ikke tilbage. Tiden er også inde til at stille seriøse krav.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

SKORPIONEN

Du bruger din energi og dig selv optimalt. Du overkommer utrolig meget, og du mærker, du får dine arbejdsopgaver fra hånden på en støt og rolig måde uden stress.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

SKYTTEN

Der er fart over feltet og højt humør, og det høje energiniveau præger dagen, som vil være præget af fysiske aktiviteter, og nye interesser vil komme ind i billedet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

STENBUKKEN

Familien er i fokus, og der er fokus på kærlighed og fællesskab. Det er derfor et ideelt tidspunkt til at få rettet op på nogle ting, du har syltet et godt stykke tid.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

VANDBÆREREN

Du føler dig højinspireret og har blikket rettet mod det utraditionelle og avancerede. Nye emner og planer kommer ind i billedet, hvilket passer dig ganske udmærket.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

FISKEN

Du kan have en usikker fornemmelse af tingenes tilstand og går måske ved siden af dig selv eller føler dig på ret gyngende grund. Træf derfor ikke vigtige beslutninger.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten