Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Højt energiniveau og godt humør præger dig. Det er derfor et godt tidspunkt til at forbedre din situation på, Derfor gælder det virkelig om ikke at holde dig tilbage.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Uro og rastløshed præger dig, og du har måske sommerfugle i maven. Det går over, så snart du begynder at foretage de ændringer i din levevis, som længe har presset sig på.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TVILLINGEN

Din følsomhed er mere fintmærkende end sædvanligt, og er du interesseret i okkulte og mystiske områder, kan der komme nogle inspirerende oplevelser ud af det.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Du er inspireret til fysisk aktivitet. Det er en glimrende anledning til at gøre noget sammen med din partner, for eksempel en vandretur i naturen, der får pulsen op.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Du er hurtig på aftrækkeren og lidt irritabel i din omgang med kollegerne. Du har for travlt, koncentrer dig om det væsentlige, så kan din energi resultere i noget positivt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Din hjerne kører på højtryk og du har mange idéer. Det er optimalt, hvis du kan omsætte en eller flere af disse i praksis fx kunne en ny hobby komme ind i billedet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VÆGTEN

Dagen er præget af harmoni og god stemning. Det kommer en god anledning til at gøre noget sammen med familien fx på en skovlegeplads, hvor børnene kan boltre sig.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Du er interesseret i de nye holdninger og tendenser, som ligger i tiden, og det kunne på sigt få betydning for dig, for eksempel som repræsentant eller formidler af disse.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Det ser ud til, du skal søge nye måder at ekspandere på. Disse kan lede til nye mål og uanede højder, hvis du vil slippe alt det gamle, der indtil nu har præget dit liv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

STENBUKKEN

Du kan i høj grad gøre dig gældende og opnå respekt omkring de ting, du beskæftiger dig med, så hold dig ikke tilbage fra at påtage dig nye opgaver og øget ansvar.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VANDBÆREREN

Det er ikke det rutineprægede, du har mest lyst til Du kan finde på at gøre oprør mod ting, du har fundet dig i i årevis. Pas på, der kan være fare for at handle overilet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

FISKEN

Du har en fornemmelse af, at noget hænger sammen på en anden måde, end du regnede med. Så pas på, det kan være din forestillingsverden, der spiller dig et puds.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen