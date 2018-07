Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Det passer dig fint, hvis du kan undgå alt for meget opmærksomhed. Så får du den ro, som du har brug for til at komme i tættere kontakt med dig selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Du har behov for at bryde lidt med konventionerne og gøre tingene på din egen måde. Søg modspil fra ligesindede for at udvikle dine ideer yderligere.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Din udholdenhed og koncentrationsevne er i top. Det kan du bruge til at få ordnet de ting, som kræver en ekstra arbejdsindsats. Prioriter dine gøremål.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du har behov for at se din tilværelse i 'helikopterperspektiv', så du bedre kan se, i hvilken retning dit liv bevæger sig. Vær fuldstændig ærlig og tro mod dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Du er særdeles intens og har en lidt fandenivoldsk tilgang til det, som du beskæftiger dig med. Sørg for ikke at lade dig påvirke for meget af andres meninger.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Det er vigtigt, at du tilpasser din arbejdsindsats med dine nærmeste kollegaer eller din partner, så I undgår tidsspilde. Dette kræver optimal tilrettelæggelse.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Du kan forbedre dit helbred uden at give afkald på dine yndlingsspiser, hvis du spiser lidt mindre af de mest fedende madvarer og motionerer lidt mere.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Din vitalitet er tiptop, og du har behov for at have det sjovt i selskab med andre mennesker. Find en undskyldning for at gå, hvis situationen keder dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Dit humør kan godt svinge en del, og andre kan meget let komme til at såre dine følelser, hvis du lader dem komme for tæt på dig. Træk dig i så fald tilbage.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du har mange jern i ilden og møder mange mennesker, som du taler med. Det er vigtigt, at du på et tidspunkt får frasorteret alt det unødvendige og uvigtige.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Du har 'næse' for, hvad der er god kvalitet og/eller en god investering. Brug dog ikke flere penge, end du kan tåle at miste. Læg et budget, før du køber.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Med din energi og store gåpåmod kan du sætte gang i et nyt projekt - enten alene eller sammen med andre, som vil det samme som dig. Bare gå i gang.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen