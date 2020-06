Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Fællesskab og samvær af enhver art udvikler sig på den bedst mulige måde, og du vil selv være idérig og kreativ ud over det almindelige. En charmerende dag venter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

TYREN

Du er inde i en periode med fornyelse og udvikling. På arbejdsfronten oplever du en noget større personlig frihed, og du får et friere forhold til dem, du omgås.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TVILLINGEN

Du er hurtig på aftrækkeren, måske til tider noget irritabel. Det kan tænkes, at du har for mange jern i ilden, og det er derfor nødvendigt at indskrænke aktiviteterne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

KREBSEN

Du har fokus på familien og hjemmet, hvor ting, du har grublet en del over, pludselig står lysende klart, hvorfor nye idéer og planer tager form og kan realiseres.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

LØVEN

Der kan være en tendens til, at temperamentet løber af med dig, og det kan medføre konfrontationer. Brug gerne din vitalitet og autoritet fremfor at ligge under for den.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Økonomi, værdier og dine egne ressourcer er i fokus. Til trods for, at du føler dig meget mental og hurtig i hovedet, så gælder det om at være velovervejet og grundig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

VÆGTEN

Du er mere sårbar end sædvanligt, og så opstår der let misforståelser. Er du imidlertid bevidst om det, kan du afbalancere det ved at tælle til ti, før du reagerer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Du har behov for at have godt greb om tilværelsen. Der skal ganske vist nogle forandringer til, men det går rimelig glat og bevirker, at din indflydelse stiger.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Behovet for at deltage i interessefællesskab er stort, fordi du herigennem får en mere klar forståelse for livets mening, samtidig med at din horisont bliver udvidet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

STENBUKKEN

Du føler dig inspireret og har lyst til at brede dig over flere områder. Det vil være klogt at tænke langsigtet. Det skulle jo nødigt give bagslag, når det bliver hverdag igen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

VANDBÆREREN

Planer, du måske længe har haft vedrørende (videre)uddannelse, ser ud til at kunne realiseres nu, så hold dig ikke tilbage. Du har den fornødne støtte fra dine omgivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

FISKEN

Det er ikke dagligdagen, der optager dig. Det er de uforklarlige sider af tilværelsen, du er optaget af. Rammerne er flyttet fra den materielle til den åndelige verden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen