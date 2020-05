Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Din kommunikation og analyser af situationer er både knivskarp og uden omsvøb, men der er risiko for, at den kan blive for følelsesladet og impulsiv. Tæl til ti.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Der er en del uro, rastløshed og fart over feltet, og tingene kan derfor tage en anden drejning, end du havde regnet med. Du bør derfor være forsigtig, når du handler.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Du går rundt med mange tanker og ideer, som det er vigtigt at få talt med dine venner om. På den måde får du mere feedback, og det kan forbedre dit slutresultatet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Krebsen

Dine følelser kan give sig udslag i nogle kraftige udladninger, og der er nærmest tale om udbrud, som kan være en blanding af følelser og temperament. Vær forsigtig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

De ting, du foretager dig nu, kan få stor betydning for fremtiden. Du må derfor være seriøs og involvere dig fuldt og helt i alt det, du foretager dig i denne tid.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken.

Jomfruen

Du er tilbøjelig til at være for springende, livlig og ukoncentreret i din kommunikation, hvilket virker forvirrende, men du er ikke kedelig at være sammen med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vægten

Det er ikke sikkert, dine forestillinger vedrørende kærlighed og parforhold er bæredygtige, så pas på ikke at lægge for meget i de flygtige stemninger, du oplever.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fiskene

Skorpionen

Du kan blive involveret i noget nyt, der bygges op og bliver bæredygtigt, såvel som du kan blive engageret i projekter, der alligevel ender med at blive skrottet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du føler sikkert, du kan klare alt, og du har humør og overskud. Det kan også tænkes, du er meget heldig med de ting, du foretager dig, men pas på, bliv ikke overmodig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Stenbukken

Regler og normer føles som snærende bånd, du ønsker at frigøre dig fra dem. Du ved, hvad du vil og føler dig koncentreret og velafbalanceret og klar til at handle.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Vandbæreren

Du føler dig splittet med en følelse af, der er to modstridende indflydelser indeni. Det føles som et indre oprør, der skal leves ud og have luft. Kæmp ikke imod.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Fisken

Regn ikke med, at de kontakter, du indgår i dag – privat som arbejdsmæssigt – giver det, de ser ud til her og nu. Illusionerne bristede, de var ikke bæredygtige.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingerne