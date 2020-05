Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du kan få respekt og anerkendelse ved at arbejde disciplineret og ansvarligt. Du er også ret udholdende, så du vil uden tvivl kunne nå de mål, du sætter dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du kan sætte mere kolorit på hverdagen ved at tage en fast beslutning om at udvide din horisont. Men alt må bare ske på en måde, så humør og humor er i højsædet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du er meget passioneret nu. Samtidig er du noget af en psykolog, som er god til at støtte andre mennesker. Men lad dig ikke påvirke alt for meget af andres følelser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du har mulighed for et godt samarbejde med andre, også hvis du lever i et parforhold. Så kan din partner vise sig fra en ny side, som er til stor gavn for forholdet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du kan nu få ordnet en masse ting i dit hjem, og eventuelt også på dit job. Lav en prioriteringsliste og tag det vigtigste først. Så vil du nå alt, hvad du har sat dig for.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du har det rigtig godt med børn og barnlige sjæle. Brug også dine pædagogiske evner sammen med andre kreative mennesker og arranger evt. en kunstnerisk oplevelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Hjemmet og familien er i fokus og må prioriteres, selv om du måske også har travlt på jobbet. Er der nogle i familien du ikke har set længe, så kan du kontakte dem nu.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Hvis du har noget, der er gået i hårdknude med fx en nabo, så kan du nu få det fikset. Hvis en god snak over hækken ikke rækker, så kan du invitere naboen på kaffe.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Nu handler det om at komme i omdrejninger og få taget stilling til noget, der har haltet i dit liv. Bruger du dit talent på den optimale måde, kan det virkelig give succes.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Det handler om at give den en skalle nu. Gør du noget ved tingene, kan du nå i mål med et projekt eller få taget en beslutning med stor positiv indflydelse på din fremtid.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du er sensitiv og lidt sårbar, både i dit eget følelsesliv, og hvad angår andres følelser, der påvirker dig meget. Beskyt evt. dig selv ved at visualisere hvidt lys omkring dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Du føler dig inspireret til at gøre tingene på nye og anderledes måder, og de kan være ganske originale. Brug din iderigdom til at gøre op med den kedelige vanetænkning.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren