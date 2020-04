Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Det er virkelig en dag med bryderier om fremtiden. Der er en pæn stor usikkerhed med en blanding af håb og frygt, og det påvirker hjemme- og familielivet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du har trods alt en humoristisk indfaldsvinkel til tingene og går ikke af vejen for at komme med en sjov bemærkning, også når det gælder livets alvorlige sider.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvilingen

Hvis du ikke kan undgå at gå ind i diskussioner, så tag ansvar for dig selv og bland dig ikke for meget i andresanliggender. Udvælg dine kampe med omhu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Hold dig til dine egne udfordringer og bland dig helt uden om andres, medmindre det er uundgåeligt. Det kan give for mange bryderier og konfrontationer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Der er fokus på dit helbred, så det er vigtigt at få en sund kost og lidt motion, selv om det måske kan være svært at nå det hele nu. Husk at få en god nats søvn.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du er i det selskabelige hjørne og vil gerne bidrage med lidt feststemning. Det kan dog være en svær balancegang, da der er en hel del usikkerhed til stede i dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Giv en del opmærksomhed til andre, kun må den måde får du lidt tilbage til dig selv. Det er vigtigt at vise medfølelse og indlevelse overfor dine nærmeste omgivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Når du kommunikerer med andre, så gør det på en måde, så dit budskab er til at forstå. Er dette lidt udfordrende, så hold hellere din mening helt for dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Du er meget modtagelig, derfor kan det være godt for dig at beskæftige sig med meditation, kunst eller få dig en stor naturoplevelse, så du får opladet batteriet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du kaster dig måske ud i lidt for store udfordringer, så du får en konfrontation ud af det. Hold din mening for dig selv, eller sig tingene så diplomatisk som muligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

Du har behov for at være alene en del af dagen. Sørger du for dette, vil dagen glide noget nemmere. Er det ikke muligt, så bare tag det hele, som det nu falder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Du har store tanker om en bedre verden at leve i. Du kan overveje, om du vil melde dig som frivillig til at arbejde i en humanitær organisation fx som besøgsven.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren