Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Hvis du har god tid nu, så gør noget mere for din sundhed. Du kan med fordel tage en beslutning om at supplere sund kost med udøvelse af fx yoga eller meditation.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tyren

Du er kreativt skabende, og det bør du udnytte til at skrive, male, tegne eller en anden kreativ aktivitet. Du kan også slå dine folder udendørs og bygge en hule i haven.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

Tvillingen

Hjemmet og alle de nære ting er i centrum nu. Lav aktiviteter sammen med familien fx leg eller madlavning - og se, om der kan blive tid til at bladre i et fotoalbum.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Krebsen

Dine talegaver fornægter sig ikke. Du er virkelig i det kommunikerende hjørne, så find nogle at snakke med, evt. over Skype eller mail - og alle vil nyde det meget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Løven

Værdierne er i fokus, og det vigtigste er relationerne til andre mennesker, herunder parforholdet. Giv jer tid til at planlægge fremtiden, og beslut jer for en kursændring.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Jomfruen

Det er fornuften og logikken, der driver dig. Hold altid hovedet koldt og lad dig ikke rive med af flygtige stemninger. Der skal ro på, så du kan få det bedste ud af dagen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vægten

Du har brug for ro til at lade batterierne op. Øv dig derfor i at lave ingenting og gøre noget helt unyttigt fx at falde i staver eller se en film, der lige fanger opmærksomheden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Skorpionen

Nu skal der gerne være tid til at beskæftige dig med din hobby og gå i dybden med den. Ryd noget plads, så du kan komme i gang. Er dette ikke muligt, så læs i stedet en bog.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skytten

Det er en alvorlig dag, hvor der skal tages ansvar og udføres pligter på en disciplineret måde. Der er mange livsområder, du med fordel kan tage fat på og få et godt resultat.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Stenbukken

Det handler om personlig udvikling, og du kan faktisk lave noget af et gennembrud i dag, hvis du griber det rigtigt an. Tag derfor en hurtig beslutning og se at komme i gang.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Vandbæreren

Du er iderig og opfindsom, og du tænker meget dybt og intenst over tingene. Du kan få en genial ide, som du kan få glæde af i fremtiden. Læg en plan, så du griber det rigtigt an.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Fisken

Dine relationer skal nu styrkes, og det er muligt, at du må droppe en relation til fordel for en anden – eller sætte den på stand by. Beslutningen ligger alene hos dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægten