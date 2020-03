Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Der gang i dine talegaver, og du kan snakke både med Gud og hver mand om alt, der rører sig i universet. Der kan komme nye kontakter fx via de sociale medier.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Tyren

Det er lønningsdag for de fleste, og det er ikke dårligt. Hvis du tager de rigtige beslutninger nu, kan der på sigt ske en forbedring på det økonomiske område.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du har masser af energi, så tænk over et projekt, du på sigt kunne tænke dig at starte op. Det vil være meget meningsfuldt for dig at overveje i denne tid.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Du er særdeles følelsesbetonet nu, og du har behov for ro i dagligdagen. Du kan fx meditere eller lave yoga – eller få dig en kunstoplevelse ved at læse en god bog.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du tager nu gerne et opgør med gamle vaner og mønstre – og gerne på din helt egen særlige måde. Eksperimenter og forsøg dig med noget helt anderledes.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Du kan bedst opfylde dine målsætninger, hvis du er disciplineret og udholdende. Føler du, at du ikke har et mål, så må du hurtigt se at få formuleret mindst ét.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Føler du, at du har behov for mere viden om andre mennesker og kulturer, så er det om at få fat i noget materiale, evt. på nettet. Din nysgerrighed er meget stor.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Din vilje er meget stærk, og du går ikke på kompromis. Du er samtidig meget konsekvent, og det er fint. Blot skal du ikke provokere andre for meget med din holdning.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Du har måske ikke så meget at bestille lige nu, og det kan føles belastende. Forsøg at aktivere dig selv med den bedste måde ud fra, hvordan virkeligheden er.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Læg en strategi for din fremtid og begynd at sætte den i gang, i det mindste på beslutningsplanet. Det er især vigtigt for dig, hvis du er født i midten af januar.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du er meget kreativ, og du har flere strenge at spille på, end det lige ser ud til. Da du også er meget opfindsom og idérig, så kan du få nogle særdeles geniale ideer.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Du føler dig bedst tilpas derhjemme, og det er vigtigt at udnytte de muligheder, det giver. Der er en god chance for mere nærvær og omsorg i din nærmeste familie.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen