Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Hvis du koncentrerer din energi om et enkelt konkret mål ad gangen, vil du komme nærmere din målsætning. Tag hensyn til både dine egne og andres grænser.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Opmærksomhed på universelle lovmæssigheder kan give dig nogle aha-oplevelser. Loven om projektion kan måske forklare nogle af reaktionerne fra andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Du kan få nogle følelsesmæssigt stærke oplevelser, og du har mulighed for at give slip på de mere ubehagelige følelser, eksempelvis gennem brug af psykoterapi.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Det er vigtigt, at du er bevidst om, hvad du selv skal gøre for at opfylde dine aftaler. Hvis du er i tvivl om noget, så brug andre omkring dig til sparring.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Du har mange forskellige gøremål, som godt kan stresse dig lidt, hvis ikke du selv sørger for at planlægge, hvor meget tid du vil bruge på de mange opgaver.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Med dit store overskud kan du hjælpe andre, der har brug for det. Vær dog opmærksom på, at du ikke bliver udnyttet af andre, som reelt ikke har brug for hjælp.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

For at nære dine egne følelser har du behov for rolige omgivelser og/eller at være sammen med dine nærmeste. Du må selv finde ud af at gøre det hyggeligt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Du kan øge dit netværk, hvis du interesserer dig lidt mere for dine medmennesker ved at være åben, lyttende og selv give udtryk for din mening/holdning.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Da du nok har behov for at slappe lidt af, må du indrette dig på en måde, hvor du 'kan give dig hen' og nyde livet på din helt egen måde. Det vil blive helt perfekt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Hvis du har nogle projekter, som længe har ligget i venteposition, kan du roligt gå i gang med dem nu, da du har den helt nødvendige startenergi.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du kan udvise stor offervilje til at gøre noget for at forbedre livsbetingelserne for udsatte mennesker. Tilbyd dig fx som frivillig for en hjælpeorganisation.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Du har behov for større frihed og uafhængighed, hvilket du kan få, hvis du præcist kender de grænser/rammer, du ønsker at udfolde dig inden for.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren