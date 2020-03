Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du har behov for at være indadvendt en stor del af tiden. Derfor skal du sørge for at have ro omkring dig og lytte til 'din indre stemme', før du handler udadtil.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:1

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

I dag er det godt af tænke meget over tingene og bruge din indre opfinder. Det er tid til at tænke nyt og gøre tingene på helt nye og anderledes måder – nul vanetænkning.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Vigtige opgaver venter i dag, uanset hvilken situation du er i. Du må udvise ansvarlighed i dit liv, specielt over for dig selv og din familie. Vær meget fokuseret.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du har stærke meninger og holdninger, og du står urokkeligt fast på dem. Men pas på, at det ikke tager overhånd, for det er også vigtigt at udvise en vis fleksibilitet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Du har en kæmpe viljestyrke og stor udholdenhed. Gå derfor all in og prioritér det, som du brænder allermest for. Du må meget gerne være rimeligt kræsen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Det er tid at tilbringe meget kvalitetstid sammen med din partner, hvor I finder ud af, hvordan jeres forhold skal være i fremtiden. Gør nogle rare ting sammen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

For at få det bedste ud af dagen, så lav en prioriteringsliste over dine arbejdsopgaver og gøremål. Det er overblikket, der gør, at du får mest muligt ud af dagen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Du har brug for at give slip og bare være dig selv på en uforpligtende måde. Det at være spontan og føle dig fri, er den bedste situation, du kan være i lige i øjeblikket.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Vær meget opmærksom på både dine egne og andres følelser, så du undgår at såre andre. Det er vigtigt at være fokuseret og undlade at gøre noget uklogt og uovervejet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du kan bruge dine gode kommunikationsevner til at udvide dit netværk, både privat og jobmæssigt. Men brug mest de elektroniske midler til at fremskynde processen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vandbæreren

Dagen er god til at få ryddet op og smidt ud, så en tur på genbrugspladsen vil være oplagt for dig. Måske er der nogle ting imellem, du kan sælge på et senere tidspunkt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Du tager gerne initiativet, når du kan mærke, at nu skal det være. Men det er meget muligt, at du skal gøre det hele selv, uden hjælp eller opbakning fra andre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen