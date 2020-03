Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du går meget mere op i nuancer og detaljer nu, end du plejer. Samtidig er du meget serviceorienteret. Det bliver bemærket af dine omgivelser med stor glæde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tyren

Din kreativitet er helt i top. Samtidig er du meget intuitiv og drømmende. Du får det næsten, som var du barn igen – som dengang er spontaniteten nu i højsædet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Tvillingen

Du har virkelig brug for en dag med nærvær og mulighed for at tage en slapper, helst med din hobby i centrum. På den måde får du en god dag med dig selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Krebsen

Muligheden for at få aftaler på plads er til stede. Og de beskeder, du måske ikke har fået givet, kan komme af sted nu. Måske er der også et projekt, der skal søsættes?

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Løven

Nu må der prioriteres, og det handler om din livskvalitet. Gør derfor noget, du virkelig nyder, også selv om det ikke er nogen gratis omgang – men det er en stor nydelse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Jomfruen

Du svinger mellem følelser og fornuft, og det gør dig temmelig indadvendt. Dine batterier er flade og trænger i den grad til at blive ladet op. Gør det og bliv glad.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vægten

Din fantasi- og drømmeverden er i særklasse og nærmest uden grænser. Det kan du bruge kreativt eller kunstnerisk, og det gælder både hjemme og på jobbet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Skorpionen

Det er din hobby, der er i fokus. Prioriter dine interesser, så du får bragt balance i tilværelsen. Det vil være rigtig godt at arrangere aktiviteter i en gruppe.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skytten

Dit overskud er ret stort, så nu kan du få klaret de opgaver, der måske har stået i kø i nogen tid. Når du har sparket sig selv i gang, så vil du få succes med det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Stenbukken

Du har brug for at tænke store tanker og være synlig. Gør dig mere synlig og bliv midtpunktet for en stund. Det er ikke tid til at koncentrere dig om detaljer nu.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Vandbæreren

Du må se at få lagt et budget, også selv om din likviditet generelt er god. Penge kan nemlig meget hurtigt få ben at gå på, så du må være meget opmærksom.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Fisken

Du er positiv og glad, og du er åben over for andre mennesker – både hjemme og på jobbet, hvor enhver form for samarbejde vil være både godt og nødvendigt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten