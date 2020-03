Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Forandring fryder, og det er en god ide at tage på en kort rejse eller en udflugt, hvis det er muligt. Hvis ikke, så kan du læse en god bog eller se en spændende film.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Tyren

Det meste handler nu om nydelse og livskvalitet, selv om det måske ikke kan blive så meget, som du egentlig ønsker. Du betaler i hvert fald gerne ekstra for oplevelserne.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du er i centrum nu, og du er god til at udtrykke dig. Derfor er det en fornøjelse at være sammen med dig, og ikke nok med det - det er også fornøjeligt for dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Du vil gerne være en rigtig Krebs lige nu - og ’svømme’ dine helt egne veje. Det er godt, hvis du kan være alene noget af tiden, så får du ladet batterierne bedst op.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du er nytænkende og foretrækker at være sammen med andre mennesker til gruppeaktivitet. Det at være sammen med ligesindede inspirerer dig ekstra meget nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Din vilje er stærk, og du har let ved at træffe beslutninger og nå dine mål. Du når langt, da det viser sig, at du er ret ’heldig’ og får truffet de helt rigtige beslutninger.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Din humor er i top, og det tager kegler og giver popularitet. Måske skulle du rejse en sviptur til udlandet. Tag fx på en storbyweekend, hvis du har muligheden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Du har stor psykologisk sans og er god til at inspirere andre mennesker. Du formår at rådgive, så du sætter de pågældende i kontakt med deres dybeste ressourcer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Det vil være rigtig godt at forkæle din partner nu. I vil begge få meget ud af det, og det tager virkelig kegler - også selv om det blot er noget, der er ret kortvarigt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Overvej at tage dig en rigtig sundhedsdag med wellness, motion og ekstra sund kost. Du vil indhøste anerkendelse fra familien – giv helt slip og gør alvor af det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du har et pænt overskud og er kreativ og spontan, især når du er sammen med børn. Du er til fest og leg, og du nyder det i fulde drag. Bare se at komme i gang.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Du er meget følelsesbetonet og vil gerne være sammen med din familie. Du er meget omsorgsfuld, og de elsker dig for det. Men husk at afsætte tid til være lidt alene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen