Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Nu skal der en god planlægning til, så du kan nå neget mere. Derfor gælder det om at prioritere dine arbejdsopgaver benhårdt. Det vil give bonus i den sidste ende.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tyren

Du er i det sociale og lidt selskabelige hjørne. Hvis du koncentrerer dig om de aktiviteter, du finder glæde ved at udføre, vil det få en positiv effekt på dig selv og andre.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Tvillingen

Følelseslivet er nu i fokus, og det kan give mere sårbarhed. Men hvis du er bevidst omkring det og kommer i kontakt med dine følelser, er det noget helt andet og bedre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Krebsen

Du er meget udadvendt og i det mere kommunikerende hjørne. Men du må gerne være selektiv omkring, hvem du omgås, ellers kan du meget nemt spilde din tid.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Løven

Nu står den på lidt selvforkælelse. Men det er vigtigt, at du får et overblik over din økonomi, inden du kaster dig ud i at købe lidt for vildt ind. Pas på med overtræk.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Jomfruen

Du går til dagens opgaver med engagement. Det er vigtigt, at du inddrager andre mennesker i aktiviteterne, så du ikke mister pusten undervejs. Husk at uddelegere.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vægten

Du ser for det meste tingene krystalklart nu. Dette gælder også din kommunikation med andre. Brug denne fine energi til at melde klart ud, så du undgår misforståelser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Skorpionen

Du harb en stor frihedstrang, og du har behov for at markere dig på en ny måde. Det kræver, at du viser nogle nye sider af dig selv, og at du tør stå helt fast ved dem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skytten

Det er vigtigt at definere dine mål og ambitioner helt klar, før du går i gang med et projekt. Får du ikke gjort dette, risikerer du at spilde både din og andres tid.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Stenbukken

Du risikerer at begå en fejl på det arbejdsmæssige område, måske fordi du misfortolker nogle signaler fra andre. Det lønner sig at sætte sig ordentligt ind i tingene.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Vandbæreren

Du har en karismatisk udstråling, som er ret sensuel. De kan bruges til fx at forføre din udkårne eller til at kræve noget mere i lønningsposen. Det er luksus.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Fisken

Du kan løbe ind i skuffelser og misforståelser, hvis du ikke får snakket nok med dine nærmeste. Det gælder faktisk også på jobbet. Lav gerne skriftlige aftaler.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten