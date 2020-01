Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Det er vigtigt for dig, at du kan se nogle helt konkrete resultater af din indsats. Det gælder ikke mindst, at du kan se, at der er gået betaling ind på din bankkonto.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Du har overskud og gang i mange ting. Det er vigtigt at begynde på nye arbejdsopgaver. Din arbejdsglæde har en meget afsmittende virkning på andre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Du kan være meget følsom over for både positive og negative stemninger. Hvis der er tale om følelsesmæssigt ubehag, må du trække dig tilbage og være lidt alene.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Du er iderig og opfindsom, og du kan bruge dit overskud til at hjælpe en ven, der har brug for hjælp. Du giver gerne et godt råd og god støtte til at komme videre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Du kan nu opnå det, du gerne vil. Du må derfor meget gerne sætter barren højt. Gør du dette, vil tingene glide for dig, og du kan nærmest ikke undgå succes.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Du har udlængsel og er meget nysgerrig/videbegærlig. Du kan med fordel tage en studierejse til et andet land og derved øge kendskabet til en anden kultur.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du går i dybden med alt, hvad du beskæftiger dig med, og du går ikke på kompromis med hverken dig selv eller andre. Giv gerne lidt mere plads til andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Du har store forventninger til dem, du omgås. I kan få stor succes med at samarbejde i et åbent og ærligt makkerskab. Det gælder også, hvis du er i et parforhold.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Du må være struktureret, hvis du skal nå alle dine opgaver, både på jobbet og i din fritid. Husk at 'få dig selv med' i alle dine gøremål, ellers kan det blive stressende.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Du er både ambitiøs og målrettet, men der skal også være plads til have det lidt sjovt indimellem. Det vil inspirere dig til at blive endnu mere produktiv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Du har brug for at være derhjemme sammen med din familie, hvor der er plads til at være dig selv. Husk at være nærværende så meget det er muligt for dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Brug dine kommunikationsevner til at udvide og pleje dit netværk gennem nærmiljøet. Tag kontakt til dine naboer, det kan være et godt sted at starte processen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen