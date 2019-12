Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du tænker meget i økonomiske baner og om værdierne i dit liv generelt. Ønsker du at investere eller købe noget stort, så er det tid nu, da glæden er

vedvarende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Din partner skal nu have opmærksomhed. Det er en god investering, som vil glæde jer begge. Det vil gøre dagen god, og det kan blive lidt ud over det sædvanlige.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Der er en del, du skal have ordnet i dag. Mange praktiske gøremål er blevet udskudt, og nu er chancen der endelig for at få dem klaret. Det er en stor befrielse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Du er kreativ og produktiv i dag, og du får en masse fra hånden. Du er også meget spontan og legende, så kan du være sammen med børn, er det lige sagen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Hjemmefronten skal nu have sin del af opmærksomheden, og julen er en god tid at være helt tæt sammen på. Det giver en stærk følelse af mening og lykke.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Kommunikation og det at lave aftaler står øverst på dagsordenen. Men noget skal måske laves om hen ad vejen, fordi udviklingen gik i en anden retning end håbet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Økonomien får sin del af opmærksomheden i dag, og måske bruger du lidt for mange penge. Husk at bede om en bon, og tjek gerne, om alt er helt i orden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Vær god ved dig selv og vær opmærksom. Dine følelser er meget stærke og passionerede, og du giver helst ikke ved dørene, hvad følelser og værdier angår.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Du må være i kontakt med dine dybeste følelser nu, og det kræver tid og ro. Sørg for at have tid til at være sammen med dig selv. Gå gerne en tur i naturen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Du ønsker at være sammen med vennerne, og du er mere oprørsk og nytænkende, end du plejer, men det er godt. Undgå helst konflikter, hvis det er muligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Du er målbevidst og ved, hvad du vil. Beslut dig for noget karrieremæssigt. Det kan bane vejen til succes på længere sigt og derved give dig stor tilfredsstillelse.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Du er filosofisk anlagt og tænker de helt store tanker med fokus på retfærdighed. Uretfærdighed er det værste, andre kan udvise over for dig lige nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten