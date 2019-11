Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du har stor energi og er meget lidenskabelig, og du sætter din vilje ind på at gennemføre det, du har sat dig for. Ingen kan forhindre dig i det, for viljen er stærk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Du ser på dine relationer og samarbejdet på jobbet, som du sætter al din energi ind på. Du vil lykkes med det meste, hvis du finder al din udholdenhed frem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Jobbet og de daglige sysler kræver al din opmærksomhed og energi nu. Din chef sætter stor pris på din indsats, og du kan bestemt selv være tilfreds.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Barnet i dig selv skalfrem i lyset nu. Din kreativitet og spontanitet lyser ud af dig. Du giver overskud, glæde og lys til andre, og det er den rene lyst at se.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Det er hjemme- og familielivet, der er i centrum i dag, så tag eventuelt en hjemmearbejdsdag eller hold fri fra jobbet en time tidligere end normalt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Du er i dit sociale og det snakkesalige hjørne i dag, og du er populær hos de fleste, men du tager det trods alt ret roligt. Du er både nysgerrig og lærenem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Værdierne er i fokus, og måske skal din bankkonto have et eftersyn på grund af udgifterne på det seneste. Det kan blive nødvendigt at trække på kassekreditten.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Du har brug for at være i god kontakt med dine følelser; men følelserne kan godt være meget svingende. Men vær god til at sætte ord på dem. Det hjælper.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Du har et stort behov for at være alene i dag. Tag dig tid til at gå et par ture i dagens løb. Frisk luft er virkelig godt i dag, så gå en lille tur i din frokostpause.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

I dag er det vigtigt at gøre det, du er bedst til. Samvær med venner omkring fælles interesser er ekstra godt. Inviter venner hjem på besøg og gå så i gang.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Du har brug for at bringe dine ønsker og mål ud i livet. Du kommer i kontakt med din ansvarlighed. Du er både disciplineret, superambitiøs og målrettet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Du ser lyst på livet og er glad. Der er der ikke nogen, der kan tage fra dig. Du tænker store tanker og har ikke lyst til at beskæftige dig med ligegyldige småting.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten