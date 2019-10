Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du må i gang med det, der virkelig er vigtigt for dig. Du skal handle ud fra dit hjerte, ellers mister du energi og lyst til alle de gode ting, livet har at byde på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tyren

Du glæder dig over at føle dig fri, men du kan godt være en anelse presset, især på det økonomiske område. Her er du nødt til at gribe fat om nældens rod.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingerne

Du kan have en tendens til at misforstå andre nu. Du er af natur hurtig på aftrækkeren, men du må hellere tænke over det hele igen, før du tager en beslutning.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

Krebsen

Der er masser af gang i dig, men du har også en tendens til at tage en pludselig og måske ikke helt gennemtænkt beslutning. Det er vigtigt at tænke sig om.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Løven

Du for mulighed for at fremlægge en idé eller en plan for et større forum, og dette kan med held promovere dig selv, så det for alvor gør en kæmpe forskel.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Jomfruen

Hold fast i, at du har fat i den lange ende. Du ved, hvor der skal sættes ind, hvis man skal have et projekt til at fungere. Der er mange bolde i luften, vælg den ene.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Vær tålmodig nu. På den måde kommer tingene til dig. Der er ikke grund til at presse noget igennem, før tiden er inde. Utålmodighed vil derfor give bagslag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skorpionen

Tænk på, at der ikke skal så meget til, for at gøre dig tilfreds. Du bliver utilfreds, når du lader andre skabe et behov, som du dybest set ikke har. Fokuser på det vigtige.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Skytten

Tingene kan ikke fortsætte på den samme måde, find derfor nye veje. Du har masser af fremdrift, og du møder andre på en måde, der letter samarbejdet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Stenbukken

Du er lige der, hvor tingene sker, så der er ikke noget at sige til, at du har succes. Du har nemlig en særlig intuition til for at slå til på det helt rigtige tidspunkt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

Vandbæreren

Det er tid til at sikre, at du er på rette kurs. Du har haft held med en bestemt ting i lang tid. men du må overveje at ændre kurs, mens du stadig rider på bølgen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Fiskene

Du kan være ret så impulsiv, når det gælder indkøb. Har du ekstra penge, er det i orden at shoppe. Men overvej, om du har brug for alt det, du synes, du behøver.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr