Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Din vilje er meget stærk, og det skaber beundring og respekt fra vennerne og omgangskredsen. Din humor rammer en mørkere nuance, men det er positivt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Din partner er en vigtig person for dig, og sammen kan I udrette alt, hvad I sætter jer for. Det samme gælder samarbejdet på din arbejdsplads.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Arbejde og sund levevis går hånd i hånd i dag. Spis kun det sundeste i kantinen og beslut dig for en ny sundhedsstrategi for dig selv og din familie.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Det handler om ressourcer, især af den psykiske slags. Det bedste lige nu er at være kreativ og spontan, gerne sammen med børn og barnlige sjæle.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Nærhed en den vigtigste faktor, så kør direkte hjem fra jobbet og tag dig af familien. Tilbring tid sammen, og I vil se en positiv virkning på familiens trivsel.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Du er både nysgerrig og lærenem, og du møder mange mennesker, både på jobbet og privat. Mødet med nye mennesker vil virke meget inspirerende.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Nydelse og kvalitet er i fokus i dag. Køb eller invester i noget, der øger din livskvalitet og giver mere glæde i hverdagen. Det gælder ikke mindst børnene.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Dit hjem og dine nærmeste tager det meste af opmærksomheden, hvad du også har brug for. Det er tid til at få de dybeste og mest lidenskabelige følelser frem.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Det er godt at afsætte tid til at være alene, så du kan regenerere, måske ved at gå en lang tur eller gå i biffen. Det sætter mange tanker i gang på den gode måde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Du er visionær og får det ene geniale indfald efter det andet. Du er også meget ambitiøs og kan nå det, der har værdi for dig nu og i den nærmeste fremtid.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Du vil virkelig meget, og du når i mål, hvis du fokuserer tilstrækkeligt på det. Da du samtidig er meget viljebetonet, kan det nærmest ikke undgå at lykkes for dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Der skal ske noget nyt, og du trænger til at komme lidt ud. En god gåtur er en glimrende ide. Hold dig ikke tilbage. Et familiespil kan også få smilene frem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytten