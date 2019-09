Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

I dag er du mere udholdende og tålmodig, end du plejer at være. Det kan du bruge til at få gjort noget ved de ting, som ikke kan vente med at blive ordnet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Du udfordrer andre med dine stærke meninger, som de nok ikke helt deler. Du har lettere ved at bliver forstået, hvis du tager humoren og glæden mere til hjælp.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Der ligger mange dybe følelser i dig, som lige pludselig kan blive aktiverede. Er du ikke til terapi, kan noget motion og frisk luft bringe dig i meget bedre balance.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Hvis du skal forbedre dit parforhold, er det vigtigt, at I begge får lidt mere kvalitetstid sammen. Sluk i perioder. for skærmene og kig hinanden dybt i

øjnene.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Føler du dig ikke helt i balance for tiden, kan det skyldes, at du ikke får den helt rigtige kost, motion, hvile og søvn. Det er forudsætningen for, at du kan fungere optimalt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du har allermest lyst til at lade pligterne vente og beskæftige dig med aktiviteter, der gør dig glad. Se først på det, du ikke kan komme uden om at

gøre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

I dag har du fokus på din bolig. Det vil gøre dig godt at få ryddet op i de gamle ting, du ikke bruger længere. Giv dem evt. videre til genbrug, så de kan gavne andre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Du er mere udadvendt og kommunikerende, end du plejer at være, hvilket du kan bruge til at forbedre dine forskellige kontakter, både privat og

jobmæssigt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Du trænger til at stimulere dine fem fysiske sanser. Dette kan også være med til at udvikle din sjette sans - intuitionen, som er særlig betydningsfuld i dag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Det er vigtigt, at du får afløb for dit høje energiniveau ved at have gang i spændende aktiviteter. Find på noget som virkelig kan udfordre dig fuldt og

helt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du kan, som en kamæleon, skifte farve efter dine omgivelser, hvilket kan gøre det svært for menneskerne omkring dig. Det bedste er bare at være dig selv, som du er.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Dit ønske om at gøre noget for denne verden er lige nu større end nogensinde. Du kan bedst gøre det ved at melde dig som aktiv i en velgørende

organisation.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren