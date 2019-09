Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Nu må du overveje, hvilken vej du vil gå i den nærmeste fremtid. Gør du det ikke, vil du med stor sandsynlighed spilde en masse tid, så vær ekstra

omhyggelig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Du har gang i den helt store tankevirksomhed. Du er måske på rejse i udlandet, hvor du henter inspiration hos andre folkeslag. Det er sundt og udviklende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Du er passioneret i ordets bedste betydning. Men pas på ikke at være alt for konsekvent, det kan hurtigt virke som en boomerang og være destruktivt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Du er fokuseret på dine relationer og dine omgivelser i det hele taget. Det får begge parter virkelig meget ud af, så brug al din energi på dette livsområde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Du forsøger at få slappet af, men det lykkes ikke særligt godt. Du har meget at at se til, fx med praktiske opgaver, der skal løses for at give en bedre hverdag for dig efterfølgende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du har et kæmpe overskud, som gerne skal bruges til at skabe glæde for dig selv og andre, ikke mindst hvis du har børn eller børnebørn. Du er meget

kreativ.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Hjemmet og familien skal plejes på den ene eller den anden måde - ude eller hjemme. Hvis du er ude, er det vigtigt med familiært sammenhold og fælles oplevelser.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Du er i talehjørnet nu, og når du først lukker op for sluserne, så kommer der næsten mere end fuld skrue på. Pas på, at det ikke bliver for overvældende for andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Økonomien er i fokus, så pas på budgettet og brug ikke alt for mange penge lige nu. Det er alt for længe til næste lønningsdag, hvor der kommer ny energi ind på kontoen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Du er relativt åben og mere følelsesladet end normalt. Dog formår du at holde fornuftens fane højt løftet over de følelsesmæssige svingninger, du oplever.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du har brug for alenetid, hvor du kan fantasere og meditere eller være i naturen en stor del af dagen. Roen skal være der, da du er meget indtryksmodtagelig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Dagen er velegnet til gruppeaktiviteter og andre fællesskaber, hvor venner og bekendte er en del af dagens aktiviteter. Inviter en gruppe hjem til dig i privaten.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren