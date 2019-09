VÆDDEREN

Hold igen med din trang til at spendere unødigt. Du har penge nok til det nødvendige, men du risikerer at investere i en masse, som du på sigt ikke har brug for.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TYREN

Du har masser af gåpåmod, for du kan se, at der åbner sig en dør til noget, du længe gerne har villet gå i gang med. Du får succes med en minimal arbejdsindsats.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Du opfordres til at deltage i en masse socialt. Men lige nu passer det dig ikke helt. Du har nemlig brug for at holde igen, når det gælder det meget løsslupne samvær.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

KREBSEN

Du har en del opgaver på din hjemmefront. Der skal bl.a. justeres på rollefordeling, når det gælder opgaver, ansvar og hvem der bestemmer, hvor skabet skal stå.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du har en hel del energi til din rådighed og for ikke at brænde inde med den, er du nødt til at finde et projekt, du kan bruge alle dine kræfter og al din tid på.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Skytte

JOMFRUEN

Du har fornemmelse for nøjagtig den portion energi, der skal lægges i et bestemt projekt, for at det kan lykkes for dig og dine samarbejdspartnere at komme i mål.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr/Stenbuk

VÆGTEN

Du spiller med åbne kort, men du kan komme til at overdrive, hvad du føler. Du er sentimental og romantisk, men du skal være bevidst om det, du tør forpligte dig på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

SKORPIONEN

Du forsøger at holde igen på dine omgivelser, som du kan opleve som lidt for uhæmmede. Folk mangler jordforbindelse, og du skal så spille rollen som lyseslukker.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

SKYTTEN

Du har masser af appetit på de ting i livet, som ikke nødvendigvis er sunde for dig på den lange bane. Lige nu er opgaven at finde en balance mellem fest og fornuft.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Du har brug for at afslutte et projekt, så du kan klappe dig selv på skuldrene og sige: ”Vel udført”. Du har været i gang længe, men nu handler det om at runde af.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

VANDBÆREREN

Du kan have et noget dystert syn på tingene tilstand. Her og nu handler det om fokusere på det positive og være konstruktiv der, hvor der er plads til forbedringer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Du har mere overskud til dine medmennesker. Men du kan også være tossegod og lade dig overtale til at hjælpe én, der i virkeligheden sagtens kan klare sig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte