VÆDDEREN



Du skal bruge tid alene, og det kræver, at du lægger en dæmper på din enorme virketrang. Du har ikke desto mindre godt af at finde ind i din kerne og nyde dit hjem.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

TYREN



Du er på frierfødder eller i hvert fald ude på de vilde vover. Det er tid til at eksperimentere. Afprøve dig selv på en helt ny måde. Du møder helt nye mennesker.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE



Du har brug for at være på egen hånd. Lige nu bryder du dig ikke om følelsen af at være bundet, men du bør også arbejde på at skabe nogle rammer, som ikke strammer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

KREBSEN



Du er nærtagende, for den mindste dissonans går direkte ind under huden på dig. Du kan udnytte din følsomhed til at forstå andre, men du skal også beskytte dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN



Du gennemfører noget vigtigt, selv om du føler, at andre ikke er på din bølgelængde. Sagen er, at du ikke er særlig tydelig i dine udmeldinger. Du opleves diffust.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN



Du samler mennesker om et idealistisk projekt. Du er tovholder i nogle vigtige sammenhænge, hvor evnen til at komme overens indbyrdes er af afgørende betydning.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN



Lad dig ikke fastlåse i en bestemt skabelon for, hvordan tingene skal se ud. Det gælder også mennesker. Her og nu kan du rykke grænser og øge din personlige frihed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN



Din frihedstrang stækkes nu af mangel på energi og pligter, der tårner sig op. Du er nødt til at mobilisere ro og evnen til at vente på det helt rigtige tidspunkt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN



Læg dine følelser til side. Giv dig selv lov til at smage friheden. Du har ansvar, men du kan sagtens vælge at tage en pause fra det hele, så du kan mærke dig selv.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

STENBUKKEN



Du er nødt til at anstrenge dig, for nogen eller noget holder øje med, om du gør dit arbejde ordentligt. Heldigvis kan man ikke sætte en plet på din arbejdsindsats.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN



Find en rytme, så du kan få gjort det, du skal, uden at slide dig selv op. Du er nødt til at tage et ansvar, men man kan ikke kræve, at du arbejder i et usundt tempo.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE



Du har brug for at skjule dig eller i det mindste forlade den vante sammenhæng for at opleve dig selv som et med naturen eller med noget, der er langt større end dig.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte