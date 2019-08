Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Nu har du succes med det, som du satser på, og du har behov for at satse på noget helt nyt. Du har ikke brug for det gammelkendte og gennemprøvede. Du går i gang.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

TYREN

Du skal ændre kurs, men lad dig ikke skylle til side af noget, der ikke er en syndflod, men en storm i et glas vand. Du har virkelig gode kort på hånden her og nu.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGERNE

Du går lige til sagen nu, så ingen er i tvivl om, hvad du mener, når det gælder afgørende spørgsmål. Du kan også med fordel øve dig i at gå diplomatisk til værks.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

Du kan rode dig ud i en interessekonflikt, og her er det vigtigt, at du melder klart ud. Du gør bedst i at blive på din egen banehalvdel og lade andre passe deres.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du har mindre energi til din rådighed, og da der er meget arbejde at tage fat på, kan du brænde dit lys i begge ender, hvis du ikke træder i karakter og siger fra.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Læg strategi. På den måde kommer du til bunds i det hele. Du har masser af energi, men du skal vælge mellem arbejde og fornøjelse. Begge dele er nemlig begunstigede.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Der stilles store krav til din energi og dit overskud, og du kan have svært ved at honorere dem. Øv dig i at sige fra og til. Du ved selv, hvad du kan overkomme.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Du har færten af noget, men du gør klogt i at lade dine fornemmelser ligge. Du bliver overanstrengt, hvis du analyserer alt for meget på folks skjulte motiver.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs/Fisk

SKYTTEN

Du holder på dit og har hverken tid eller tålmodighed til at lytte til andre. Her og nu har du fat i den lange ende, så det gælder om at holde tungen lige i munden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Du giver udtryk for dine følelser, for det er vigtigt for dig klart at markere, hvad du indeholder, og hvad du vil være med til. Andre tiltrækkes af din autencitet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Gør dig klart, hvad du indeholder og begynd at udtrykke det helt bevidst. Du vinder terræn, hvis du er ærlig, og du tiltrækker de mennesker, som er rigtige for dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKENE

Andre kan opleve dig som noget kaotisk og konfus. Du melder ikke helt klart ud, og det gør andre utrygge, især hvis de på en eller anden måde er afhængige af dig.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve