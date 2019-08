Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du er træt af at skulle tage hensyn, men det er ikke desto mindre det, du er nødt til. Andre kræver, at nogle ting skal klares, før du kan hyppe dine egne kartofler.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tyren

Du skal spare på dine kræfter. Din energi er begrænset, så du skal kun at gøre det, der er allermest nødvendigt. Hold dig i form, men spænd ikke buen for hårdt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tvillingen

Du har brug for at folde dine vinger ud, og det gør du allerbedst ved at smide meget af den bagage, du har samlet gennem årene. Vær klar til en romantisk affære.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

Krebsen

Du har brug for at rydde op i gemmerne og skille dig af med al det, du ikke længere bruger. Du kan ikke bruge nostalgi til noget. Du retter blikket mod din fremtid.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Løven

Sæt de nære relationer øverst på din hitliste. Du følger med i det, der sker i dine umiddelbare omgivelser, og holder kontakten til slægtninge og dine gamle venner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

Jomfruen

Hold godt øje med det, der går ind og ud på din bankkonto. Du kan nemlig være i spenderehjørnet, eller du kan risikere at oplyse dit kontonummer de forkerte steder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Vægten

Analyser dig selv, og bliv mere bevidst om dit indre. Du kan være ekstra nærtagende, fordi du ikke har ordentligt fat i dig selv og lader dig påvirke af bagateller.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

Skorpionen

Der foregår noget, du ikke for alvor kan få hold på. Du fornemmer, at noget er under opsejling, enten i dig selv, eller i omgivelserne. Bliv på din egen banehalvdel.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

Skytten

Du får nu orden på dine personlige forhold. Det skyldes, at en eller flere venner forstår at formidle kontakt mellem dig og den, du gerne vil i forbindelse med.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Stenbukken

Du har styr på den kurs, du skal sætte, for at nå det mål, du vil nå. På den konto er du her og nu nødt til at vente med at få dine følelsesmæssige behov dækket.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

Vandbæreren

Du har brug for at bruge dig selv og suge en masse nye indtryk til dig, som du senere kan sætte dig ned og bearbejde. Du leder efter den store Mening med det hele.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Fisken

Få fat i dig selv. Jo bedre du er funderet i din indre kerne, jo stærkere står du i forhold til dine omgivelser. Du har lov til at være kategorisk og kompromisløs.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr