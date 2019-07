Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Vædderen

Du gør noget, som gør en forskel. Det skyldes, at du nu har brug for at pakke nye sider af dig selv helt ud. Du kan ikke længere nøjes med blot at spille andenviolin.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Tyren

Du oplever, at du er drænet for energi. Arbejdet og de sociale pligter kræver mere, end du har overskud til. Læn dig tilbage, så meget som du nu kan, og nyd livet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Tvillingerne

Du er langsomt ved at genvinde kræfterne efter en kortere periode med stilstand. Du får lagt den sidste hånd på en ny plan, som du nu skal til at føre ud i livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Krebsen

Du har brug for noget, der åbner dine øjne for noget helt nyt, men hvis du ikke ved, hvor du er på vej hen, får du fat i den korte ende og havner det forkerte sted.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Løven

En pludseligt opstået situation tester din tålmodighed, og du føler, at du er blevet kørt ud på et sidespor. Overvej en ny strategi for, hvordan du går til værks.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

Jomfruen

Du er nu ved at få fast grund under fødderne efter en periode, hvor du har gennemarbejdet dine strategier mere end en gang. Du er ikke helt klar til et nyt tiltag.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vægten

Du må til at stå på egne ben, for bekendtskabskredsen har sin helt egen dagsorden. Dine omgivelser er i gang med at realisere sig selv og handler uforudsigeligt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

Skorpionen

Du skal forholde dig til noget uforudset i forhold til de rammer, du opererer indenfor. En overordnet eller offentlig myndighed kommer helt uventet med et udspil.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skytten

Du tænker nyt og lægger en strategi for fremtiden. Du giver slip på vante forestillinger om, hvordan dit liv hænger sammen og sørger for ikke at blive sat i bås.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Stenbukken

Du skal forholde dig til noget, du længe har måttet skubbet til side pga. travlhed. Din partner reagerer uforudsigeligt og tvinger dig til at tænke ud af boksen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Vandbæreren

Du skal i gang med at bruge din medfødte fleksibilitet, for du kan ikke helt regne med de aftaler, du laver. Andre reagerer ud fra deres særlige idiosynkrasier.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

Fisken

Mens du venter på et udspil fra din partner, kan du passende øve dig i at tage udgangspunkt i dine egne følelser og behov. Du skal i gang med at træde i karakter.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder