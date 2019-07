Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

VÆDDEREN



Du når længere, hvis du vælger at samarbejde, og det gælder om at dele sol og vind lige, for enhver skal, krediteres for sin indsats, men du kommer også til din ret.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Stenbuk



TYREN



Her og nu hviler du på laurbærrene og med god ret, for du har gjort en indsats og kan se, hvordan hvert enkelt skridt brik for brik passer ind i det store billede.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Skytte



TVILLINGERNE



Du har brug for meget mere hjælp i det daglige. Du kan ikke stå alene med dine ting, så her og nu må du forlange, at dine omgivelser også tager deres del af slæbet.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Krebs



KREBSEN



Gør dig gældende. Du er nødt til at sætte en fod ned, så andre ikke kører rundt med dig, for du har brug for at mærke, at din mening også tages med i betragtning.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Vægt



LØVEN



Du har brug for at bryde ud af den daglige trummerum, så du ikke slides ned af ensformig rutine. Find en ny arbejdsform, eller uddeleger så vidt muligt dit arbejde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Jomfru



JOMFRUEN



Du kaster dig over en hobby. Du har brug for at arbejde med noget, der giver dig energi, og det skal være noget, du kan give form, så du kan se et konkret resultat.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Tyr



VÆGTEN



Du gør noget for at samle hele din familie omkring dig. Alternativt er du sammen med den familie, du selv har skabt med venner, du har kendt godt igennem mange år.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Krebs



SKORPIONEN



Følg med i det, der sker omkring dig. Du er åben, men pas på, at du ikke løber med en halv vind. Du kan finde årsagen til et problem og løse det en gang for alle.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Krebs



SKYTTEN



Det står i Sol og Måne, at du skal i gang med at revidere dit syn på dig selv og på det, der betyder, at du kan fungere optimalt. Du har brug for et indre kompas.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Tyr



STENBUKKEN



Du bærer dine følelser uden på tøjet, og det kan derfor være vanskeligt at komme tæt på dig, for du reagerer for følelsesbetonet. Ryst den dårlige energi af dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Vandbærer



VANDBÆREREN



Du har gang i en masse, som på sigt vil gøre din tilværelse nemmere, men du gør klogt i at holde dine planer for dig selv, så du ikke bremses af folks gode råd.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Stenbuk



FISKENE



Du kan få et nyt syn på dig selv, hvis du er i stand til at sortere skidt fra kanel. Lad ikke dårlige vaner og tankemønstre styre dit valg, når det virkelig gælder.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Krebs